Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Hesapta olmayan kayıplar yaşayan ve zirvenin biraz uzağında kalan Fenerbahçe’de kaleci Volkan Demirel’in kupadaki Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart çok eleştiri almıştı. Ki o eleştiriyi yapanlardan birisi ve en önemlisi teknik direktör Aykut Kocaman’dı. İkili kritik maçlar ve süreç öncesi buluştu. Son yaşananlardan rahatsız olan tecrübeli eldiven Kocaman’a kendisiyle ilgili düşüncesini sordu. Aykut Hoca da tatlı sert ifadeler kullanıp “Sen bu takımda uzun yıllar forma giymiş çok tecrübeli bir oyuncusun. Takım kaptanı olarak örnek olmalısın. Sinirlerine hakim olup bize zarar verecek tutumlardan özellikle de sen kaçınmalısın. Çok güzel ve zorlu süreçler gördün. Sen bu takımın önemli bir değerisin. Bizim için final haftalarında sana ihtiyacım olacak” dedi.

“Sorumlu bizleriz”

Kocaman’ın kendisiyle ilgili sözleri karşısında rahatlayan tecrübeli kaleci de “Evet hatalarım oldu kabul ediyorum ve bunların farkındayım. Daha dikkatli olacağım” sözünü verdi. Ve Volkan tüm olumsuzluklara rağmen arkadaşlarını da motive etmekten geri kalmayıp şampiyonluk inancını dile getirdi. Demirel “Fenerbahçe’nin şu anki duruma gelmesinde en büyük suç biz futbolcularda. Bu duruma biz getirdik biz çıkarırız. Ne kadar dış etkenler de olsa biz sahada işimizi yapıp istediğimiz sonuçları almalıyız. Bu kaliteye sahibiz. İlk önce biz futbolcular olarak sahada savaşmamız gerekiyor” diye konuştu.