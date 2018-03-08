Son dönemlerde maddi sıkıntılar yaşayan Trabzonspor'a FIFA'dan şok haber geldi. FIFA, Matus Bero ile Trabzonspor arasındaki hukuki süreçle ilgili nihai kararını verdi.
FIFA, Bero transferi için zamanında Trencin kulübüne yapılmayan ödemeden dolayı Trabzonspor'a bir dönem transfer yasağı verildiği kararını bildirdi. Trabzonspor, 2018-2019 sezonunun yaz döneminde transfer yapamayacak. Trabzonspor, FIFA'nın Bero için verdiği kararı CAS'a taşıyacak.
Trabzonspor, Matus Bero'yu 2016 yılında Slovak kulübü Trencin'den kadrosuna katmıştı.
FIFA'dan Trabzonspor'a transfer yasağı
08.03.2018 - 16:05 | Son Güncelleme: 08.03.2018 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FIFA, Matus Bero ile Trabzonspor arasındaki hukuki süreçle ilgili kararını verdi. Bordo-mavili ekibe bir dönem transfer yasağı getirildi.
Son dönemlerde maddi sıkıntılar yaşayan Trabzonspor'a FIFA'dan şok haber geldi. FIFA, Matus Bero ile Trabzonspor arasındaki hukuki süreçle ilgili nihai kararını verdi.
Etiketler : fifa,trabzonspor,matus bero,transfer yasağı,
548936 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/548936.aspx
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22
22
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Beşiktaş
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46
22
24
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Kayserispor
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28
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Sivasspor
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9
9
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Göztepe
24
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6
8
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-1
36
9
Malatyaspor
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7
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Akhisarspor
24
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-2
33
11
Bursaspor
24
8
6
10
32
33
-1
30
12
Kasımpaşa
24
8
6
10
37
41
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Gençlerbirliği
24
6
8
10
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Antalyaspor
24
6
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11
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43
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25
15
Alanyaspor
24
7
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24
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Konyaspor
24
5
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Osmanlıspor
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
26
14
7
5
53
32
21
49
2
Ümraniyespor
26
13
5
8
37
27
10
44
3
Boluspor
26
13
4
9
40
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16
43
4
Ankaragücü
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İstanbulspor
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3
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Eskişehirspor
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9
7
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Adana Demirspor
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