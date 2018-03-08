Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde maddi sıkıntılar yaşayan Trabzonspor'a FIFA'dan şok haber geldi. FIFA, Matus Bero ile Trabzonspor arasındaki hukuki süreçle ilgili nihai kararını verdi.



FIFA, Bero transferi için zamanında Trencin kulübüne yapılmayan ödemeden dolayı Trabzonspor'a bir dönem transfer yasağı verildiği kararını bildirdi. Trabzonspor, 2018-2019 sezonunun yaz döneminde transfer yapamayacak. Trabzonspor, FIFA'nın Bero için verdiği kararı CAS'a taşıyacak.







Trabzonspor, Matus Bero'yu 2016 yılında Slovak kulübü Trencin'den kadrosuna katmıştı.