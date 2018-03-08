Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamasında, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Beşiktaş'a 155 bin, Atiker Konyaspor'a 130 bin, Göztepe'ye 45 bin, Galatasaray ve Trabzonspor'a 30 biner lira, Demir Grup Sivasspor'a da 15 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

PFDK'nin ayrıca Antalyaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Göztepe ve Atiker Konyaspor taraftarlarına çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle elektronik bilet bloke cezaları verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Spor Toto 1. Lig ekipleri Gaziantepspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor, MKE Ankaragücü, Akın Çorap Giresunspor ve Gazişehir Gaziantep'e çeşitli cezalar verildiği aktarıldı.

Akın Çorap Giresunsporlu futbolcu Dmytro Korkishko'ya rakip oyuncuya yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men, Gazişehir Gaziantep'in yöneticisi Yusuf Ziya Demsoy'a da müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ile 13 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.