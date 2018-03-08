Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arsenal - Milan ÖZET İZLE: Milan Arsenal maçı heyecanla başladı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya'nın dev kulübü Milan kendi sahasında İngiliz ekibi Arsenal ile karşı karşıya geldi. İki dev ekip UEFA Avrupa Ligi kupasını müzelerine götürebilmek için mücadele etti. Ancak gecenin kazananı Arsenal oldu. Henrikh Mkhitaryan ve Aaron Ramsey'in golü ile Arsenal coştu. Karşılaşma, San Siro Stadyumu'nda oynandı. Peki, Milan Arsenal UEFA Kupası maçı kaç kaç? Milan Arsenal geniş özet izle

MİLAN- ARSENAL GENİŞ ÖZETİ - İZLE

MİLAN 0 - 2 ARSENAL

90' Serbest Vuruş (Arsenal)

Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Arsenal adına David Ospina kullanacak.



90' Faul (Milan)

Milan takımında Suso faul yapıyor. Korner bayrağına yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Jack Wilshere.

76' Faul (Arsenal)

Arsenal takımında Danny Welbeck faul yapıyor.



76' İsabetsiz Orta (Milan)

Sol çaprazdan Ricardo Rodriguez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

45' Asist (Arsenal)

45' GOOLLL!! Aaron Ramsey ile Arsenal farkı 2'ye çıkarıyor.

15' Asist (Arsenal)



GOOOLL!! Henrikh Mkhitaryan Arsenal takımını öne geçiren golü atıyor.

13' Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Calum Chambers ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.



4' Hakan Çalhanoğlu sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor

1' Ve kritik mücadele hakemin düdüğüyle başladı.... İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

Milan: Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu

Arsenal: Ospina, Chambers, Mustafi, Koscielny, Kolasinac, Ramsey, Xhaka, Wilshere, Mkhitaryan, Mesut Özil, Welbeck

NURİ VE ÖMER’Lİ DORTMUND, TUR İÇİN AVANTAJLI BİR SKOR PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi’nde Nuri Şahin ve Ömer Toprak’lı Borussia Dortmund, Salzburg karşısında son 16 turu ilk maçında çeyrek finale çıkmak için avantajlı bir skor elde etmek istiyor. TSİ 21.00’de başlayacak mücadeleyi Sloven Slavko Vincic yönetecek. Şampiyonlar Ligi H Grubu’nu 3’üncü bitirerek yoluna Avrupa Ligi’nde devam etme şansı yakalayan Alman ekibi, son 32 turunda da İtalya’nın Atalanta ekibini turnuvanın dışına itmişti. Salzburg ise Avrupa Ligi’nde I Grubu’nu lider bitirmiş ve son 32 turunda İspanyol takımı Real Sociedad’ı geçerek Dortmund’un rakibi olmuştu.ÿ

Maçların programı şöyle:

21.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

21.00 CSKA Moskova (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa)

21.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

21.00 Milan (İtalya) - Arsenal (İngiltere)

23.05 Lazio (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Athletic Bilbao (İspanya)

23.05 Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya)

23.05 Sporting Lizbon (Portekiz) - Viktoria Plzen (Çekya)