Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı. Bordo-Mavili yönetim bugün yapılan toplantının ardından olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Nisan aynının ilk haftasında yapılması beklenen kongrede yönetimin tekrar aday olması beklenmiyor.