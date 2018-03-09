Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

50. yılında şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ancak ligde hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor’da beklenen oldu. Ekonomik sıkıntılarla da boğuşan Muharrem Usta yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı. Beşiktaş mağlubiyeti sonrası toplanan bordo-mavili yöneticiler, toplantıya katılmayan Başkan Muharrem Usta’ya ‘seçime gitmeliyiz’ şeklinde görüş bildirmiş ardından Usta da camianın ağır toplarıyla bir araya gelip istişarelerde bulunmuştu. Dün son defa bir araya gelen Usta ve ekibi nisan ayı içinde olağanüstü kongreye gitmeye karar verdi. Büyük borçlarla boğuşan yönetimin tekrar aday olması beklenmiyor.

Kâbus gibi bir gün

Dün camia için kâbus gibiydi. Önce FIFA’dan kötü haber geldi. Slovakya’nın Trencin kulübünden transfer edilen Matus Bero için ödenmesi gereken ama ödenmeyen 250 bin avro için FIFA Trabzonspor’a bu yaz döneminde transfer yasağı koydu. Kulüp bu paranın ödendiğini duyurdu. Fakat şok haber büyük tepki çekti ve taraftarlar Akyazı Stadyumu önünde toplanarak yönetimi istifaya çağırdı. Geç saatlerde toplanan yönetim taraftarın sesine kulak verdi. Öte yandan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu da eski çalıştırıcı Ersun Yanal’a ödenecek 1 milyon 650 bin avro için kulübün yaptığı yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

8 ay için kim gelir?

Nisan ayında gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda seçilecek olan yeni yönetim, 8 ay görev yapabilecek. Çünkü bordo-mavililerde tüzük gereği aralık ayında olağan seçimli genel kurul gerçekleştirilecek.

"Hedefimiz Avrupa Kupaları"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dün düzenlendiği basın toplantısında takımın durumunu masaya yatırdı. Ligin ikinci yarısında alınan kötü sonuçların sorumlusu olarak kendisini gösteren Çalımbay, “Benim tek hedefim Trabzonspor’un Avrupa kupalarına katılmasını sağlamak. Akhisar maçıyla kendimize yeni bir sayfa açacağız. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tekmeye kafa atacak arkadaşlar ile çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Trabzon’da 7 eksik

Akhisar maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da sakatların çokluğu dikkat çekiyor. Dünkü çalışmaya sakatlıkları bulunan Esteban, Mustafa Akbaş, Castillo, Durica, Bero ile salonda çalışmalarını yürüten Abdulkadir ve N’Doye katılmadı. Kondisyon ağırlıklı yapılan antrenmanda bordo-mavililer yağmurlu havada çalıştı.