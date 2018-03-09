Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA’nın Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde 2 yıl önce Avrupa Kupalarından men cezası alan sarı-kırmızılılar, getirilen kısıtlamalara uyup yeniden organizasyonlara katılma hakkı kazanmıştı. Galatasaray Kulübü, ocak ayında göreve gelen yeni başkan Mustafa Cengiz önderliğinde bugün UEFA yetkilileriyle saat 12.30’da yeniden masaya oturacak. Gelecek adına herhangi bir sıkıntı çıkmaması sebebiyle yapılacak toplantıda Galatasaraylı yetkililer mali tabloları, projeleri UEFA’ya sunacak. Ünal Aysal yönetiminin mali konulardaki yetkin ismi Mete İkiz’in katılacağı toplantıda FFP kuralları çerçevesinde yapılan denetlemeler sonrası sözlü izahta bulunulacak. Amaç bir cezayla karşı karşıya kalınmaması.,

Cengiz: Her şey olabilir

Başkan ve yöneticileri dün İsviçre’nin yolunu tutarken, eski başkan Dursun Özbek, “Ben defalarca bu görüşmelere gittim. UEFA’ya yeterli bilgiyi verdik. Onlara uyulması gerekiyor” açıklaması yaptı. Mevcut Başkan Mustafa Cengiz de, “Ulusal bir dava. Biz elimizden geleni yapmaya geldik. İnşallah hayırlı bir neticeyle ülkeye döneceğiz” derken, “Avrupa’dan men ihtimali var mı” sorusuna ise “Böyle bir ihtimal var ya da yok. Biz olmaması için çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Futbolcu ödemeleri, bütün takım ödemeleri hepsini realize ettik. 115 milyon liraya yakın bir ayda para ödedik. İnşallah gerisi de gelecek. Her şey olabilir. Bu dünyada hiçbir şeye şaşırmamak gerekir” sözlerini kullandı.

Altın çocuk Rodgriguez

Futbolcuların bonservis bedellerini tespit ettirmek amacıyla bağımsız denetim firmasıyla çalışan Galatasaray kulübüne “Şu an en değerli futbolcunuz Rodrigues” bilgisi gitti. Bu sezon büyük sıçrama yapan 27 yaşındaki futbolcu her geçen hafta performansını yükseltiyor. Toplamda 7 gol, 8 asistlik performansa ulaşan Rodrigues, teknik direktör Fatih Terim’in de değişilmez isimlerinden biri hâline geldi. Bonservis bedelleri üzerine yapılan çalışmada Rodrigues’i takip eden isimler Sinan Gümüş, Feghouli, Serdar, Belhanda oldu. Yaş, sözleşme süresi, kazançları, millî takım devamlılık oranı, gibi parametrelerle çalışmanın yapıldığı aktarıldı. Net rakamların sezon sonunda bildirileceği ifade edildi.

Donk’la yeniden

Galatasaray’da Fatin Terim’in takımın başına geçmesiyle âdeta küllerinden doğan Ryan Donk’un sözleşmesinin uzatılması gündemde. Ligin ikinci yarısında takıma önemli katkı sağlayan ve Terim’in takımda kalmasını istediği Hollandalıya 1 yıl daha sözleşme uzatma teklifi yapılacağı belirtildi.

Şaş: Savaşçı bir takımız

Galatasaray’ın yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, Sporlig dergisine değerlendirmelerde bulundu. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen Şaş “Takım olarak felsefemiz iyi futbol oynamak. Biliyorsunuz maddi meselelerimiz var. Buna rağmen çok iyi savaşıyorlar” dedi.

3,5 milyon avroya alındı

Galatasaray, Garry Rodrigues’i geçen sezonun devre arasında, Yunan PAOK takımından 3,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

Yüksek tempo

Galatasaray, takımı Konya maçı hazırlıklarına dün yağmur altında gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Sınırlı alanda yapılan ve oldukça tempolu geçen çift kalede futbolcuların oldukça istekli ve hırslı oldukları belirtildi. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesislerinde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek..

Aile yemeği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebi ile Florya Metin Oktay Tesislerindeki kadın çalışanlar ve futbolcu eşleri ile birlikte idari, teknik ekip ve tesis çalışanlarının eşleri, teknik direktör Fatih Terim’in davetiyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Florya’da tam bir aile ortamı oluşurken, son derece keyifli vakit geçirildi.

Biletlere hücum

Galatasaray-Konyaspor müsabakasının biletleri tükenmek üzere. Karşılaşmaya kısa bir süre kala sadece 2.500 biletin kaldığı öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de, taraftarın bu ilgisinden çok memnun olduğunu dile getirerek, teşekkür etti.

Cenk Ergün’e vefa

Galatasaray’da görevine son verilen futbol direktörü Cenk Ergün için Gomis ve Feghouli sosyal medyadan teşekkür mesajı yayımladı. Feghouli “Bu yaz Galatasaray’a gelmem için gösterdiği emekten dolayı Cenk Ergün’e teşekkür ediyorum. Futbolda insanlar gelir geçer, önemli olan iyi anılmak” ifadelerini kullandı.

3 ayrılık daha

G.Saray’da Cenk Ergün’den sonra Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü ile de yollar ayrıldı. Uğur Yıldız ile Sinancan Sözen’in görevlerine de son verildi. Ali Öğüdücü en son sarı-kırmızılı kulübün müze açılışında tanıtım yapmıştı.