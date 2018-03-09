Çok kötü bir sezon geçiren temsilcimiz 19. yenilgisini aldı ve play-off etabına kalma şansını kaybetti. Sinan Erdem’deki maçın ilk yarısını da 43-42 geride kapatan Efes’te Weemms’in 21 sayılık performansına Dunston 16, Douglas 14 sayıyla destek verdi ama yetmedi. 4 oyuncusu çift haneleri yakalayan (Jackson 18, Roll 16, Parakhouski 14, Thomas 12) Maccabi parkeden istediğini alarak ayrılan takım oldu.
Efes yine üzdü
09.03.2018 - 07:04 | Son Güncelleme: 09.03.2018 - 07:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
THY Euroleague’in 25. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi’ye 94-81 mağlup oldu.
Etiketler : anadolu efes,maccabi,thy euroleague,
549039 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/549039.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
24
16
2
6
59
27
32
50
2
Başakşehir
24
15
5
4
44
22
22
50
3
Beşiktaş
24
13
8
3
46
22
24
47
4
Fenerbahçe
24
12
8
4
47
30
17
44
5
Kayserispor
24
10
8
6
33
28
5
38
6
Sivasspor
24
11
4
9
34
35
-1
37
7
Trabzonspor
24
9
9
6
38
35
3
36
8
Göztepe
24
10
6
8
36
37
-1
36
9
Malatyaspor
24
9
7
8
28
29
-1
34
10
Akhisarspor
24
9
6
9
34
36
-2
33
11
Bursaspor
24
8
6
10
32
33
-1
30
12
Kasımpaşa
24
8
6
10
37
41
-4
30
13
Gençlerbirliği
24
6
8
10
30
37
-7
26
14
Antalyaspor
24
6
7
11
27
43
-16
25
15
Alanyaspor
24
7
3
14
36
45
-9
24
16
Konyaspor
24
5
6
13
23
34
-11
21
17
Osmanlıspor
24
5
6
13
32
44
-12
21
18
Karabükspor
24
3
3
18
16
54
-38
12
25. Hafta Maçları
10.3.2018
Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa
10.3.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Bursaspor
10.3.2018
Beşiktaş - Gençlerbirliği
11.3.2018
Alanyaspor - Medipol Başakşehir Fk
11.3.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Trabzonspor
11.3.2018
Kayserispor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.3.2018
Göztepe - Antalyaspor
11.3.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
11.3.2018
Galatasaray - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
26
14
7
5
53
32
21
49
2
Ümraniyespor
26
13
5
8
37
27
10
44
3
Boluspor
26
13
4
9
40
24
16
43
4
Ankaragücü
25
12
7
6
37
25
12
43
5
Altınordu
26
12
6
8
42
35
7
42
6
Gazişehir G.Ant
26
11
8
7
42
24
18
41
7
İstanbulspor
26
11
6
9
30
29
1
39
8
Elazığspor
26
10
8
8
34
29
5
38
9
Giresunspor
26
10
7
9
36
28
8
37
10
BB Erzurumspor
26
9
10
7
33
30
3
37
11
Balıkesirspor
26
11
6
9
44
40
4
36
12
Adanaspor
25
9
6
10
29
39
-10
33
13
Samsunspor
26
7
11
8
24
30
-6
32
14
Eskişehirspor
26
9
7
10
45
41
4
31
15
Adana Demirspor
26
8
7
11
35
38
-3
31
16
Denizlispor
26
7
6
13
29
38
-9
27
17
Manisaspor
26
7
3
16
27
46
-19
15
18
Gaziantepspor
26
1
4
21
11
73
-62
4