Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çok kötü bir sezon geçiren temsilcimiz 19. yenilgisini aldı ve play-off etabına kalma şansını kaybetti. Sinan Erdem’deki maçın ilk yarısını da 43-42 geride kapatan Efes’te Weemms’in 21 sayılık performansına Dunston 16, Douglas 14 sayıyla destek verdi ama yetmedi. 4 oyuncusu çift haneleri yakalayan (Jackson 18, Roll 16, Parakhouski 14, Thomas 12) Maccabi parkeden istediğini alarak ayrılan takım oldu.