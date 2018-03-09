Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Son iki maçında sıfır çekerek zirvenin 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, şampiyonluk hedefinden vazgeçmiş değil. Deplasmanda oynayacağı Malatya maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman, oyuncularından seri galibiyetler istedi. Üst üste oynayacakları Malatya ve Galatasaray maçlarını kazanmaları hâlinde kartların yeniden dağıtılacağını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı “Ayağa kalkmak için önümüzde fırsat var. Alacağımız iki galibiyetle şampiyonluk ateşini yeniden yakacağız. Aklınızdaki bütün olumsuz düşünceleri silin ve önümüzdeki bu iki karşılaşmaya motive olun. Adım adım ilerleyeceğiz ve şampiyonluk şansımızı yeniden yükselteceğiz. Ben kaybettiğimiz avantaja rağmen bu takıma inanıyorum. Sizlere güveniyorum” diyerek adeta beyin yıkadı.

Disiplinden taviz yok

Malatya deplasmanında basit hatalar yapmak gibi bir lükslerinin olmadığının altını çizen Aykut Kocaman, rakibi kanat organizasyonlarıyla yıkma planı kurarken, oyun disiplinin önemine vurgu yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin yüksek fizik gücüne ve başarılı takım kurgusuna dikkat çeken Kocaman “Bulacağımız erken bir gol bizi rahatlatacaktır. Ancak skor ne olursa olsun son dakikaya kadar takım kurgusunu korumak zorundayız. Bu konudaki eksiklerimizin bedelini çok ağır ödüyoruz” uyarısında bulundu. Öte yandan Giuliano’ya şut emri veren Kocaman’ın Valbuena’yı yeniden kızağa çekerken Mehmet Ekici’yi ilk 11’de görevlendireceği öğrenildi. Neto ve Şener de, Akhisar maçında hayal kırıklığı yaşatan Skrtel ile Isla’nın yerinde ilk 11’de görev yapacak oyuncular.

Mete Kalkavan görevde

MHK, Malatya-Fenerbahçe maçına Mete Kalkavan’ı atadı. Kalkavan, Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldığı maçtaki yönetimiyle sarı-lacivertlilerin tepkisini çekmişti.

Aziz Yıldırım tedavide

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, zona hastalığı sebebiyle evinde istirahate çekildi. Doktor kontrolünde yoğun ilaç tedavisi görmekte olan Yıldırım’ın bir süre daha evinde dinleneceği öğrenildi.

Mehmet Ekici: Hayatım futbol

Yaşadığı sakatlıkları geride bırakan Mehmet Ekici, tamamen işine konsantre olmuş durumda. Kalan maçlarda maksimum katkı sağlamak için çalışan Ekici “Benim hayatım futbol. Aklımda başka bir şey yok” diyerek motivasyonunu gösterdi.

Hasan Ali: Biz bu değiliz

Basit hataların bedelini ödediklerini söyleyen Hasan Ali Kaldırım “Bu durum bize yakışmıyor” dedi. Tecrübeli oyuncu, “Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynayan oyuncular olarak bu hatalara acilen bir son vermemiz gerek” öz eleştirisi yaptı.

Önümüze bakıyoruz

Beşiktaş ve Akhisar mağlubiyetleriyle avantaj kaybettiklerini söyleyen Nabil Dirar “Evet yara aldık. Ama henüz her şey bitmiş değil. Geçmişe takılı kalamayız. Önümüzdeki maçlara odaklanıp kazanarak devam etmemiz gerek” diye konuştu.

Janssen geri sayımda

Fenerbahçe’nin 9 Aralık 2017’de Bursa deplasmanında oynadığı maçta sakatlanan Vincent Janssen sahalara dönüyor. Ayak başparmağının altında oluşan kemik ödemi sebebiyle tam 3 aydır formasından uzak olan Hollandalı yıldız bireysel çalışmalara başladı. Janssen’in millî maçlar haftasından sonra, nisan ayının başında takımla idmanlara çıkacağı öğrenildi. 4 ay gibi uzun bir sürenin sonunda Hollandalının nasıl bir dönüş yapacağı ise merak konusu.

Ceza lideri Fener

Sezon başından beri adaletsizlikten yakınan Fenerbahçe, en çok para cezasına çarptırılan kulüp durumunda. Sarı-lacivertliler, toplam 1 milyon 910 bin 500 liralık cezayla en yakın takipçisini neredeyse ikiye katladı. Beşiktaş’ın 1 milyon 45 bin lirayla ikinci sırayı aldığı ceza listesinde üçüncü sırada ise 669 bin lirayla Trabzonspor bulunuyor. En yakın iki takipçisinin toplamı dahi Fenerbahçe’nin altında kalırken, Galatasaray 585 bin 350 lirayla Fenerbahçe’nin yaklaşık 4’te 1’i ceza ödedi. Vodafone Park’taki derbi sonrasında Fenerbahçe’ye 192 bin 500 lira ceza verilirken, ev sahibi Beşiktaş’ın 125 bin lira ceza almasına sarı-lacivertli yönetim tepki göstermişti.