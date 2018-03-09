Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? ile ilgili aradıklarınız burada. Süper Lig'de 25. haftaya girilirken; oynadığı 24 maçın ardından 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek lider Galatasaray'la aynı puanda (50) bulunan ancak 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 24 puanla 15. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran ve son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanından aldığı 3 puanla galibiyet serisine başlamak isteyen Alanyaspor, güçlü rakibi Başakşehir karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Galatasaray'la zirve yarışını çekişmeli bir şekilde devam ettiren Başakşehir ise Alanya deplasmanından gol veya goller bularak haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Peki Adebayor ile Arda Turan'ın sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadığı Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı bugün saat 20:00'dan itibaren beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak Alanya Başakşehir maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.

Başakşehir'de Arda Turan ve Adebayor, Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı

Medipol Başakşehir'in yıldızları Arda Turan ve Adebayor, Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Süper Lig 25. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'in kadrosunda flaş bir gelişme yaşandı. Ligde önümüzdeki hafta Beşiktaş'ı konuk edecek olan Başakşehir'de Adebayor ile Arda Turan kadroya alınmadı.

SAKATLIKLARI NEDENİYLE KADRODA YER ALMADILAR

Başakşehir'de geçtiğimiz hafta Göztepe maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Arda Turan, Alanyaspor maçında da takımını yalnız bırakacak. A Spor'un haberine göre, takımın önemli gol silahı Adebayor da yine aynı nedenden ötürü Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Emre Akbaba yetişiyor

Zorlu mücadele öncesi özellikle konuk takımda önemli eksikler var. İki haftadır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Arda Turan, Alanya’ya götürülmedi. Asıl sıkıntı takımın yıldız ismi Adebayor... Togolu oyuncu belindeki ağrıları nedeniyle son anda maçın kadrosundan çıkarıldı. Aytemiz Alanyaspor’da ise hafta içerisinde ağrıları bulunan takımın en önemli oyuncularından Emre Akbaba’nın oynamasında bir engel yok.