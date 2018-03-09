Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligue 2 ekiplerinden Tours'un altyapısında forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Thomas Rodriguez hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki futbolcunun yatağında ölü bulunduğu belirtilerek, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.



Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) açıklamasında ise yaşanan üzücü olay nedeniyle bugün Tours ile Valenciennes arasında oynanacak lig maçının ertelendiği, üst liglerde bu hafta sonu yapılacak karşılaşmalarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı duyuruldu.



İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori de geçen hafta otel odasında kalbinin yavaşlayarak durması sonucu hayatını kaybetmişti.