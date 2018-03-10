Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Bayern Münih maçı şifresiz canlı izle linki haberimizde. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Bayern Münih, temsilcimiz Beşiktaş'a konuk olacak. İlk maçı evinde 5-0 kazanan Bayern Münih'in çok büyük bir avantajı bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip ise saha ve seyirci avantajını kullanarak Alman devi karşısında zoru başarmanın peşinde. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele 14 Mart günü Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından şifreli olarak yayınlanacak ancak maçın şifresiz canlı anlatımı ve skor takibi sizler için hazırladığımız haberimizde. Peki Beşiktaş Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci karşılaşmasında Bayern Münih'i konuk edecek. 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr adresinde olacak.

BİLETLER NE ZAMAN ÇIKACAK?

Beşiktaş Bayern Münih maç biletlerinin 12 Mart Pazartesi günü satışa çıkması bekleniyor. Kombinelerden arta kalan maç biletleri, bilet satış platformları üzerinden temin edilebilecek.

MAÇIN SUNUMUNU KADIN SPİKER YAPACAK

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında ilk kez bir Türk takımının maçı kadın spiker tarafından anlatılacak. Beşiktaş Bayern Münih maçının anlatımı spiker Semahat Özdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

İKİNCİ YARIDAKİ MAÇLARIN TAMAMINDA OYNADI

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, ikinci yarıdaki istikrarıyla dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı ekibe sezon başında transfer olan Medel, sezonun ilk bölümünde istediği istikrarı yakalayamazken, ikinci periyotta farklı bir görüntü ortaya koydu.

Şilili oyuncu, ortaya koyduğu başarılı futbolla teknik direktör Şenol Güneş'in yeni gözdesi oldu.

Medel, Beşiktaş'ın ikinci yarıda oynadığı maçların tamamında sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'in ikinci bölümünde Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere şu ana dek 12 karşılaşmaya çıkarken, Şenol Güneş bu maçların tümünde Medel'i sahaya sürdü.

İKİNCİ PERİYOTTA EN ÇOK SÜRE ALAN OYUNCU

Gary Medel, üç kulvarda mücadele veren Beşiktaş'ta ikinci bölümde en çok süre alan oyuncu olarak ön plana çıktı.

Bu periyottaki 12 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de şans bulan 30 yaşındaki futbolcu, bunların 11'inde 90 dakika sahada kaldı, toplamda bin 75 dakika görev yaptı.

Beşiktaş formasıyla 7 Süper Lig mücadelesinin yanı sıra 4 Türkiye Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen Medel, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih karşılaşmasında 85 dakika forma giydi.

Sezonun ikinci periyodunda Ryan Babel, 829 dakika süreyle siyah-beyazlı ekibin ikinci en istikrarlı oyuncusu durumunda bulunuyor. Kaleci Fabricio Agosto Ramirez ise 810 dakikayla üçüncü sırada yer aldı.

Medel, söz konusu bölümde 767 dakika şans bulan Gökhan Gönül'ün yanı sıra Anderson Talisca (748), Adriano Correia (677), Pepe (676), Caner Erkin (665), Atiba Hutchinson (630), Tolgay Arslan (611), Domagoj Vida (581), Jeremain Lens (577), Alvaro Negredo (568), Ricardo Quaresma (562), Vagner Love (391) gibi oyuncuları da geride bıraktı.