Yeni uygulamanın Fenerbahçe maçıyla birlikte hayata geçeceğini ifade eden Gevrek “Tabii Fenerbahçe’yle başlanınca farklı algılamalar oldu ama bu tamamen bizim bilet politikamızdı. Bunun emsalleri var. Anadolu takımları içerisinde yine en ucuz fiyat uygulamasını yapan biziz. Bu maça denk gelmesinin özel bir sebebi yok. Bu, asla Fenerbahçe’ye karşı olan bir şey değil” dedi.
Fener’e denk geldi!
10.03.2018 - 07:50 | Son Güncelleme: 10.03.2018 - 07:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, dört büyüklerle oynayacakları karşılaşmalarda farklı bir bilet politikası uygulayacaklarını açıkladı.
Etiketler : adil gevrek,malatyaspor,
549283 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/549283.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
24
16
2
6
59
27
32
50
2
Başakşehir
25
15
5
5
45
26
19
50
3
Beşiktaş
24
13
8
3
46
22
24
47
4
Fenerbahçe
24
12
8
4
47
30
17
44
5
Kayserispor
24
10
8
6
33
28
5
38
6
Sivasspor
24
11
4
9
34
35
-1
37
7
Trabzonspor
24
9
9
6
38
35
3
36
8
Göztepe
24
10
6
8
36
37
-1
36
9
Malatyaspor
24
9
7
8
28
29
-1
34
10
Akhisarspor
24
9
6
9
34
36
-2
33
11
Bursaspor
24
8
6
10
32
33
-1
30
12
Kasımpaşa
24
8
6
10
37
41
-4
30
13
Alanyaspor
25
8
3
14
40
46
-6
27
14
Gençlerbirliği
24
6
8
10
30
37
-7
26
15
Antalyaspor
24
6
7
11
27
43
-16
25
16
Konyaspor
24
5
6
13
23
34
-11
21
17
Osmanlıspor
24
5
6
13
32
44
-12
21
18
Karabükspor
24
3
3
18
16
54
-38
12
25. Hafta Maçları
10.3.2018
Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa
10.3.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Bursaspor
10.3.2018
Beşiktaş - Gençlerbirliği
11.3.2018
Alanyaspor - Medipol Başakşehir Fk
11.3.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Trabzonspor
11.3.2018
Kayserispor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.3.2018
Göztepe - Antalyaspor
11.3.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
11.3.2018
Galatasaray - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
26
14
7
5
53
32
21
49
2
Ankaragücü
26
13
7
6
39
26
13
46
3
Ümraniyespor
26
13
5
8
37
27
10
44
4
Boluspor
26
13
4
9
40
24
16
43
5
Altınordu
26
12
6
8
42
35
7
42
6
Gazişehir G.Ant
26
11
8
7
42
24
18
41
7
İstanbulspor
26
11
6
9
30
29
1
39
8
Elazığspor
26
10
8
8
34
29
5
38
9
Giresunspor
26
10
7
9
36
28
8
37
10
BB Erzurumspor
26
9
10
7
33
30
3
37
11
Balıkesirspor
26
11
6
9
44
40
4
36
12
Adanaspor
26
9
6
11
30
41
-11
33
13
Samsunspor
26
7
11
8
24
30
-6
32
14
Eskişehirspor
26
9
7
10
45
41
4
31
15
Adana Demirspor
26
8
7
11
35
38
-3
31
16
Denizlispor
26
7
6
13
29
38
-9
27
17
Manisaspor
26
7
3
16
27
46
-19
15
18
Gaziantepspor
26
1
4
21
11
73
-62
4