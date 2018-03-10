Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni uygulamanın Fenerbahçe maçıyla birlikte hayata geçeceğini ifade eden Gevrek “Tabii Fenerbahçe’yle başlanınca farklı algılamalar oldu ama bu tamamen bizim bilet politikamızdı. Bunun emsalleri var. Anadolu takımları içerisinde yine en ucuz fiyat uygulamasını yapan biziz. Bu maça denk gelmesinin özel bir sebebi yok. Bu, asla Fenerbahçe’ye karşı olan bir şey değil” dedi.