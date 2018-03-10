Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Ligi’nin seviyesinin La Liga’ya oranla çok daha düşük olması sebebiyle hayal kırıklığına uğrayan Brezilyalı yıldızın Real Madrid ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi eşleşmesi öncesi Katalan kulübüne dönmek için mesaj gönderdiği öğrenildi. Haberde Neymar’ın Barça’dan ayrılmayı bir hata olarak gördüğü belirtildi.