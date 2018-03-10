Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bamberg, EA7 Milano, Real Madrid ve son olarak Zalgiris Kaunas... THY Euroleague’in son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş Litvanya’dan da 85-78’lik skorla galip ayrılarak üst üste 4. maçını kazandı ve normal sezonun bitimine 5 hafta kala play-off’a kalmayı garantiledi. Sarı-lacivertliler böylece İstanbul’da yenildiği rakibinden rövanşı da almış oldu. Birinci çeyreğin ilk bölümünde Fenerbahçe savunmada sıkıntı yaşamazken hücumda ritmini bulamadı. İlk 3 dakika 7-6 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle geçilirken bu bölümün ardından Zalgiris fırtınası esmeye başladı. Litvanya temsilcisi sık sık çizgiye geldiği bu bölümde 12-0’lık seri yakaladı. Fenerbahçe savunmada da direncini kaybettiği bu çeyreği 24-17 geride kapattı. İkinci periyotta Jan Vesely üzerinden skor üretimini sağlayan temsilcimiz devrede soyunma odasına 40-31 geride girdi.



Sloukas’ın önderliğinde

Üçüncü çeyrekte skoru dengelemek adına hamleler yapan ve Melli ile oyuna enerji koyan Fenerbahçe, Wanamaker’dan istediği katkıyı alamayınca eşitliği sağlayamadı. Son çeyreğe 58-52 Zalgiris üstünlüğüyle girildi. Final bölümüne 8-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe skoru 60-60’ta dengeledi. Sloukas’ın liderliğinde sarı-lacivertliler, Nikola Kalinic’in hem savunma hem hücumdaki gayretiyle öne geçmeyi başardı. Son 2 dakikaya 73-69’luk skorla önde giren Fenerbahçe maçın son anlarında hata yapmadı ve karşılaşmadan 78-85’lik skorla galip ayrıldı. Play-off’a yükselmeyi garantileyen Obradovic’in öğrencileri, THY Euroleague’in 26. haftasında 16 Mart Cuma günü lider CSKA Moskova’yı misafir edecek. Sarı-lacivertliler sezonun ilk yarısında Rusya’da oynanan karşılaşmada CSKA’yı 95-93’lük skorla mağlup etmişti.

Mutlu yıllar Obradovic!

Fenerbahçe Doğuş’un Sırp koçu Zjelko Obradovic dün 58 yaşına girerken, çifte mutluluk yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı Litvanya’da alınan galibiyetle birlikte Euroleague’de kariyerindeki 100. maçını kazanmış oldu. Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Zalgiris’in çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Obradovic, “İkinci yarıda oyunu değiştirdik. Başka türlü kazanamazdık” dedi.

Daçka kupaya yürüyor!

7Days EuroCup çeyrek final 2.maçında Darüşşafaka, Karadağ deplasmanında Buducnost Voli Podgorica’yı yenerek son 4 takım arasına adını yazdırdı. Maçın ilk devresi 39-26 Daçka lehine tamamlandı. İkinci yarıda rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen ve istikrarlı oyununu devam ettiren temsilcimiz, parkeden 78-71 galip ayrılarak rakibiyle oynadığı ikinci maçı da kazandı ve 2-0 ile yarı finale adını yazdırdı.