Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Sporda Şiddet ve Tribün Terörü’ konulu panele katılan genç teknik adam, “Bizim gibi takımlar için öncelikli hedef sezon başında ligde kalmak. Ondan sonra alınan sonuçlara göre hedef belirliyoruz. Puan olarak oldukça yükseldik. Şu anda Avrupa kupalarına katılabilmek için mücadele ediyoruz. İç saha sonuçları çok önemli” diye konuştu.