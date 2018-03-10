‘Sporda Şiddet ve Tribün Terörü’ konulu panele katılan genç teknik adam, “Bizim gibi takımlar için öncelikli hedef sezon başında ligde kalmak. Ondan sonra alınan sonuçlara göre hedef belirliyoruz. Puan olarak oldukça yükseldik. Şu anda Avrupa kupalarına katılabilmek için mücadele ediyoruz. İç saha sonuçları çok önemli” diye konuştu.
Akhisar’ın UEFA planı
10.03.2018 - 08:02 | Son Güncelleme: 10.03.2018 - 08:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde kalma hedefiyle başladıkları sezonda UEFA Avrupa Ligi’ne katılma mücadelesi verdiklerini söyledi.
Etiketler : okan buruk,akhisar,
549287 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/549287.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
24
16
2
6
59
27
32
50
2
Başakşehir
25
15
5
5
45
26
19
50
3
Beşiktaş
24
13
8
3
46
22
24
47
4
Fenerbahçe
24
12
8
4
47
30
17
44
5
Kayserispor
24
10
8
6
33
28
5
38
6
Sivasspor
24
11
4
9
34
35
-1
37
7
Trabzonspor
24
9
9
6
38
35
3
36
8
Göztepe
24
10
6
8
36
37
-1
36
9
Malatyaspor
24
9
7
8
28
29
-1
34
10
Akhisarspor
24
9
6
9
34
36
-2
33
11
Bursaspor
24
8
6
10
32
33
-1
30
12
Kasımpaşa
24
8
6
10
37
41
-4
30
13
Alanyaspor
25
8
3
14
40
46
-6
27
14
Gençlerbirliği
24
6
8
10
30
37
-7
26
15
Antalyaspor
24
6
7
11
27
43
-16
25
16
Konyaspor
24
5
6
13
23
34
-11
21
17
Osmanlıspor
24
5
6
13
32
44
-12
21
18
Karabükspor
24
3
3
18
16
54
-38
12
25. Hafta Maçları
10.3.2018
Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa
10.3.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Bursaspor
10.3.2018
Beşiktaş - Gençlerbirliği
11.3.2018
Alanyaspor - Medipol Başakşehir Fk
11.3.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Trabzonspor
11.3.2018
Kayserispor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.3.2018
Göztepe - Antalyaspor
11.3.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
11.3.2018
Galatasaray - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
26
14
7
5
53
32
21
49
2
Ankaragücü
26
13
7
6
39
26
13
46
3
Ümraniyespor
26
13
5
8
37
27
10
44
4
Boluspor
26
13
4
9
40
24
16
43
5
Altınordu
26
12
6
8
42
35
7
42
6
Gazişehir G.Ant
26
11
8
7
42
24
18
41
7
İstanbulspor
26
11
6
9
30
29
1
39
8
Elazığspor
26
10
8
8
34
29
5
38
9
Giresunspor
26
10
7
9
36
28
8
37
10
BB Erzurumspor
26
9
10
7
33
30
3
37
11
Balıkesirspor
26
11
6
9
44
40
4
36
12
Adanaspor
26
9
6
11
30
41
-11
33
13
Samsunspor
26
7
11
8
24
30
-6
32
14
Eskişehirspor
26
9
7
10
45
41
4
31
15
Adana Demirspor
26
8
7
11
35
38
-3
31
16
Denizlispor
26
7
6
13
29
38
-9
27
17
Manisaspor
26
7
3
16
27
46
-19
15
18
Gaziantepspor
26
1
4
21
11
73
-62
4