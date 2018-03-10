Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, gündeme dair konularla ilgili basın toplantısı düzenledi. Günün en çarpıcı açıklaması Aykut Kocaman hakkındaydı. Başkan Orman, Fenerbahçe’nin hocasının “Beşiktaş maçında tacımız çalındı” sözlerinin hatırlatılması üzerine “Bundan sonra herkes işine baksın. Akhisar ile oynuyorsun Beşiktaş ile ne işin var? Aykut Hoca’nın babası iyi Beşiktaşlı, divan kurulu üyesidir. Aykut Kocaman camiamızda sevdiğimiz bir hoca. Kalp kırmak istemiyorum. İşine bakacak, sahada kazanmaya çalışacak” şeklinde konuştu. Quaresma’nın aldığı 5 maçlık ceza ve bu cezada indirime gidilmemesi ile ilgili de konuşan Orman “Hangi cezamız indirildi ki? Beşiktaş’a karşı kurullar önyargılı davranıyor. Bu sadece benim değil, kamuoyunun da düşüncesi. Bize özel muamele var” dedi.



Bu sene de şampiyonuz

Quaresma’nın Fenerbahçe maçında yaptıklarını tasvip etmediğini belirten Fikret Orman “Ama bu ilk defa olmuyor. Genel olarak rakibimizle oynadığımız zaman bazı oyuncularımızla ilgili tahrikler oluyor. Quaresma’nın tecrübesiyle yapmaması lazımdı. Stratejileri belliymiş, Pepe ve Quaresma... Pepe sakatlandı, Quaresma da 5 maç ceza aldı. Ama biz gerekenleri yapacağız. Algılarla maç kazanılmaz. Futbol sahada oynanır” sözlerini kullandı. Kimseden medet ummadıklarını söyleyen siyah-beyazlı kulübün başkanı “Bunlar bizim alışık olduğumu şeyler. İki sene önceki şampiyonlukta da benzer tablolar vardı, şampiyon olduk. Geçen sene de vardı şampiyon olduk. Bu senede şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bizim bizden başka dostumuz yok” diye konuştu.

Kartal’a dev partner

Otomotiv sektöründe dünya markası olan Volvo ile Beşiktaş arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Yapılan iş birliği çerçevesinde 2018-2019 sezonu sonuna kadar Volvo Car Türkiye, Futbol Takımı’nın oyuncuları ile üst düzey yöneticilere araç desteği sağlayacak ve 1903 tribünün adı Volvo 1903 tribünü olacak. Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Sabri Sözen törende yaptığı konuşmada “Beşiktaş ve Volvo’nun marka algıları birbirine çok Benzer. İki kuruluşun da insana yaptığı yatırım ve insani değerleri yukarıda tutması ile Beşiktaş’ın sağlam bir marka olması bizleri birleştirici en önemli unsur. Beşiktaş ailesine çok teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.

Kocaman da Kartal olacaktı

Fikret Orman’ın da belirttiği gibi Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın babasının Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi olduğu biliniyor. Hatta Aykut Kocaman’ın yıllarca babasıyla birlikte Beşiktaş maçlarına gittiği, Nurettin Kocaman’ın, Sakaryaspor’da forma giydiği dönemde oğlunun transferi için ilk olarak siyah-beyazlı kulübe söz verdiği iddia edilmişti.



“Fenerbahçe rakibimiz değil”

Ligde Fenerbahçe ile maçlarının geride kaldığını ve sarı-lacivertlilerin de sıralamada geride olduğunu belirten Fikret Orman “Fenerbahçe artık bizim direkt rakibimiz değil. Polemiğe girmek istemiyoruz. Biz oynayacağımız Başakşehir ve Galatasaray maçlarına odaklanacağız. Kimseye prim vermek istemiyorum. Beşiktaş ile maçları yok ama hâlâ Beşiktaş maçı konuşuluyor. Bunları doğru bulmuyorum” dedi.



“Hakemi tanımıyorum”

Ligde bugün karşılaşacakları Gençlerbirliği maçına atanan hakem Mustafa Öğretmenoğlu’nu tanımadığını söyleyen Başkan Orman “Maçı yönetmeden ‘hatalar yapacak’ dememiz haksızlık olur. Gördüğünü çalan bir hakem olacağını umut ediyorum. İlk defa verilecek olmasının arkasında bir şey aramıyorum. Güzel bir maç yönetmesini bekliyorum. Biz çıkıp topumuzu oynayacağız. Hakemin maçı karıştıracak işlerin önüne geçmesini bekliyorum” dedi.