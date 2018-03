Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın UEFA ile yaptığı kritik görüşme dün gerçekleşti. Başkan Mustafa Cengiz ve beraberindeki 6 kişilik heyet, UEFA’ya kulübün mali yapısı, projeleri ve planlarıyla ilgili sunum yaptı. Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrası Başkan Mustafa Cengiz açıklamalar yaptı. TRT Spor’a konuşan sarı-kırmızılı kulübün 1 numarası, çok güzel bir sunum yaptıklarını belirterek “50 küsur sayfayı tek tek anlattık. Gerek soruşturma müfettişleri gerek UEFA yetkilileri çok iyi dinledi, sıkça sorular da sordular. Mali durumu zaten biliyorlar. Bize geleceğe yönelik iş planımızı gerçek verilerle anlattık. Hayali hiçbir şey söylemedik. Mevcut, en kötü ve en iyi duruma göre 3 sunum yaptık. UEFA bu konuda çok ciddi ve samimi fakat amacı futbolu öldürüp, kuşun kanadını kesmek değil amaçları futbolu geliştirip, iyileştirmek aynı TFF’nin de olması gerektiği gibi. Bu bağlamda incelemesine devam edecek” ifadelerini kullandı.



Amatör çok yük oluyor

UEFA’dan ceza gelip gelmeyeceğiyle ilgili çok net bilgi vermeyen ancak “Her türlü acıya hazırız” ifadesiyle pek de umutlu konuşmayan Başkan Cengiz, “Umarım Galatasaray ve Türk futbolu için hayırlı ve uğurlu kararlar çıkar. Umarız bir daha bu komitelerin önüne çıkmayız. Ben en kötü duruma hazırlanırım her zaman ama en iyi geldiğinde de şaşırmam. Her türlü acıya hazırız, her türlü sevinci de olgunlukla karşılarız. UEFA çok ciddi, her noktayı araştırıyor. Bizden beklentiler; aşırı transfer harcamalarını, lüzumsuz harcamaları en aza indirmek. Hem bizim hem Beşiktaş, Fenerbahçe’nin 1.500 amatör sporcumuz var. Bu profesyonellere yük oluyor. Burada oluşan açık futbola biniyor. Amatörden çekilmek istemiyoruz ama bunun belli bir mali optimum noktada devam etmesi gerekir. Devletimiz de bu konuda yardımcı olacak. Kararın açıklanması bir süreç alacak. Takvim vermediler. Taraftarımız rahat olsun, her durumda Galatasaray çok büyüktür” şeklinde konuştu.

Aşkın hamlesi

Galatasaray’da mayısta yapılacak kongre öncesi kulisler kaynıyor. Gündeme gelen son isim camianın tecrübelilerinden Taner Aşkın. Galatasaray’ın kıdemlileri, kurtuluş reçetesi olarak Taner Aşkın’ı sundu. Maddi gücünün de olduğu belirtilen Aşkın’ın şu an büyük ağabeylerin gözünde alternatifsiz olsuğu belirtiliyor.



Muslera’dan ikaz

Galatasaray’da 7. sezonunu oynayan Fernando Muslera, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Uruguaylı file bekçisi “Çok önemli maçlar bizi bekliyor. Şu anda lideriz ama ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Hepimizin tek amacı mayısta kupayı havaya kaldırmak” diye konuştu.



Fernando çakı gibi

Galatasaray’da sakatlığını atlattıktan sonra ilk olarak K. Karabük maçında süre alan Fernando Reges, A. Konyaspor maçı öncesi fiziksel olarak üst düzeye çıktı. Antrenmanlarda son derece diri olan ve teknik heyetin yüzünü güldüren Brezilyalı futbolcu “Önümüzde 10 final maçı var” ifadelerini kullandı.