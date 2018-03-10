Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezona “50. yılda şampiyonluk” parolasıyla başlamasına rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak beklentilerin bir hayli gerisinde kalan Trabzonspor’da, yönetim kongre kararı alarak görev süresini tamamlamadan bir dönemi daha geride bıraktı. Matus Bero’nun transfer taksidi ödenmeyince FIFA tarafınfan transfer yasağına çarptırılan bordo-mavililerin kongre kararı almasının ardından, yeni iddialar gündeme gelmeye başladı. Trabzonspor’un bir önceki başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetim kurulunda yer alan Köksal Sadıklar, mevcut Başkan Muharrem Usta’nın yeni bir yönetimle yoluna devam edeceğini iddia etti.



“Tüzük tadilatı”

Hacıosmanoğlu döneminde kulüpte aktif bir şekilde rol alan Sadıklar, şu anki ortamda Muharrem Usta’nın gideceğini düşünmediğini belirterek, “8 aylık bir dönem için risk alınıp alınmayacağı tartışılabilir. Başkan Muharrem Usta, yönetimini güçlendirerek, seçimleri Mayıs ayına çekerse Trabzonspor’un da önü açılmış olur. Herkes ona destek verir ve karşısına çıkmaz” dedi. Sadıklar, Başkan Usta ile Ankara’da görüştüğünü belirterek, “Meydanı çapulculara bırakıp kaçacağını düşünmüyorum. Yönetimini güçlendirerek Trabzonspor’a yakışır bir tüzük tadilatı yapacaktır. Borcu 500 milyon TL’nin altına düşürüp öyle gidecektir” ifadelerini kullandı.

Seçim 7-8 Nisan’da

Olağanüstü genel kurul kararı alınan Trabzonspor’da kongre tarihi belli oldu. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, tüzüğün 30. maddesi gereğince olağanüstü genel kurul kararı alındığı, çoğunluk aranan ilk toplantının 29-30 Mart’ta yapılacağı belirtildi. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 7-8 Nisan’da gerçekleşecek.



“Sıkıntının sebebi FFP”

Trabzonspor’un efsane ismi Özkan Sümer, olağanüstü kongrede herhangi oluşumda yer almayacağını açıkladı. Sümer, kulübün yaşadığı durumun UEFA Finansal Fair Play kurallarından kaynaklandığını belirterek, “Sportif yetersizliklere finansal krizlerde eklenince artık bu olayın dayanılır bir tarafı kalmıyor ve gidermek yönünde de bir imkân kalmıyor” dedi.