Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor mağlubiyetiyle şampiyonluk yolunda ağır bir darbe yiyen Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Yeni Malatyaspor ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu Malatya deplasmanda galip gelmek isteyen Fenerbahçe'de ise son dakika gelişmesi yaşandı...





Beşiktaş ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kartla Alanyaspor maçında forma giyemeyen ve şimşemleri üzerine çeken Volkan Demirel, hocasının da tepkisini toplamıştı. Hatta Kocaman, Volkan Demirel'i artık oynatmayı düşünmediğini ve yola Kameni ile devam edeceğini yakın çevresine duyurmuştu. Ancak, ikilinin görüşmesi sonrası işler değişti.

Kaptan Volkan Demirel, hatasını kabul etti ve hırsının Fenerbahçe sevgisi yüzünden olduğunu ifade ederek hocasını ikna etti. Volkan Demirel, Yeni Malatyaspor deplasmanında kaledeki yerini alacak. Herkes Kameni'yi kalede beklerken, eldivenler yine tecrübeli isimde olacak...





İşte, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor deplasmanında sahada olması beklenen muhtemel ilk 11'ı:

VOLKAN DEMİREL

ŞENER ÖZBAYRAKLI

SKRTEL

NEUSTADTER

HASAN ALİ KALDIRIM

MEHMET TOPAL

JOSEF DE SOUZA

DİRAR

GİULİANO

AATİF

FERNANDAO