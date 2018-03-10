Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir sakat oyuncular Emmanuel Adebayor ve Arda Turan'ın yokluğunda kümede kalma mücadelesi içinde olan Aytemiz Alanyaspor karşısına çıktı. Başakşehir sezonun en kötü oyununu oynadı ve rakibi tarafından domine edildi.

Alanya ekibi ilk yarıda öyle pozisyonlar buldu ki, ilk 45 dakikada fark olması işten değildi. İlk yarı 1-0 Alanyaspor üstünlüğü ile geçildi. Başakşehir'in ise kaleye etkili bir şutu bile yoktu. Forvette Mevlüt Erdinç görev aldı ve varlık gösteremedi. Kaptan Emre Belözoğlu ise en etkisiz maçlarından birini çıkartırken 90. dakikada çok enteresan bir pozisyon yaşandı.

Tecrübeli oyuncu rakip ceza sahası içinde kendini yere bırakırken maçı hakemi Cüneyt Çakır pozisyonu kaçırmadı. Emre sarı kart gördü.. Yıldız futbolcu bu kart ile haftaya oynanacak olan Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Emre Belözoğlu, Başakşehir - Fenerbahçe maçında da sarı kart cezası sebebiyle forma giyememişti.

Karşılaşmayı izlemeye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ilçede yaşayan şehir ailelerine yapılan yardım kampanyasonda toplanan paraların hesap cüzdanlarını, maçtan önce şehit ailelerine teslim etti.