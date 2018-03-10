Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor Kasımpaşa maç skoru kaç kaç bitti, Sivas Kasımpaşa maç özeti golleri izle linki ve tüm detayları haberimizde. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden olan Demir Grup Sivasspor, iki kez öne geçtiği maçı beraberlikle tamamlayarak 1 puana razı oldu. Sivasspor bu skorla 5 maçlık yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Bu sonucun ardından Kırmızı-Beyazlı ekip puanını 38'e çıkarırken, Kasımpaşa 31 puana yükseldi.Sivas Kasımpaşa geniş maç özeti, golleri ve önemli anlarının detayları haberimizde.. İşte Sivas Kasımpaşa maçı geniş özeti...



SİVASSPOR KASIMPAŞA MAÇ SKORU, ÖZETİ VE GOLLERİ (GENİŞ ÖZET)

11'inci dakikada sağdan Auremir'den aldığı pasla hareketlenen Robinho, ceza alanı ön çizgisi üzerinden sol ayağı ile kaleyi denedi, Ramazan iki hamlede topa sahip oldu.

13'üncü dakikada orta alanda topu kapan Robinho, sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Kone'ye bıraktı. Kone, kontrol ettiği topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0.

15'inci dakikada bu kez soldan çalımlarla Emre ceza alanına girdi, içeriye çevirdiği topu Ramazan ayaklarıyla uzaklaştırdı.

17'inci dakikada Hakan'ın ara pasında Bifouma sağdan ceza alanına girdi, rakibinden sıyrılıp yakın mesafeden kaleye göndermek istediği topu savunma engelledi.

19'uncu dakikada Kasımpaşa atağında sağda topla buluşan Diagne, rakibinden sıyrılıp ceza alanına girdi, uygun durumdaki Eduok'u gördü. Eduok boş durumda topu filelere gönderdi. 1-1

43'üncü dakikada Robinho'nun sol çaprazdan ceza alanı içine ortasına hareketlenen Hakan, kafa vuruşunu yapamadı.

55'inci dakikada soldan Emre'nin pasında ceza alanında topla buluşan Robinho'nun yerden plase vuruşu savunmadan döndü.

60'ıncı dakikada sol kanattan Ziya'nın içeriye ortaladığı topu savunma uzaklaştırmak istedi, açılan topa Ndinga gelişine vurdu, yandan auta gitti.

68'inci dakikada Hakan, ceza alanı dışından şansını denedi, top üstten az farkla auta gitti.

71'inci dakikada bu kez Robinho ceza alanı dışından sert bir şut çıkardı, Kasımpaşa kalecisi Ramazan çopu iki hamlede kontrol etti.

74'üncü dakikada Emre'nin pasında topu kontrol eden Kone, düzeltip vurdu, kaleci Ramazan'da kaldı.

81'inci dakikada Kasımpaşa adına Trezequet'in pasında caza alanı sol çaprazında topla buluşan Diagne, rakibinden sıyrılıp yerden vurdu, az farkla yandan auta gitti.

83'üncü dakikada Ahmed'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe gönderdiği topa Youssef kafa vuruşu yaptı, top uzak direk dibinden az farkla auta gitti.

85'inci dakikada soldan ceza alanına giren Emre, Veysel'in müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kone kendisinin ve takımının 2'nci golünü kaydetti. 2-1.

90+2'nci dakikada Kasımpaşa serbest vuruş kazandı. Kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden kullanılan serbest vuruşu kullanan Diagne topu köşeden filelerle buluşturdu. 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

SİVASSPOR 2-2 KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İlker Takpak

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani (Dk. 37 Boye), Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ndinga, Bifouma, Robinho, Emre Kılınç, Kone

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Veysel Sarı, Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Neumayr, Eduok, Trezeguet, Mbaye

Goller: Dk. 13, 86 Kone (Demir Grup Sivasspor), Dk. 18 Eduok, Dk. 90+2 Mbaye (Kasımpaşa)



SİVASSPOR EVİNDE KAZANIYOR

Sivas ekibinin ligde bu sezon sahasında oynadığı son 5 maçta bileği bükülmedi. Sivasspor, söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Ligin 15. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i 1-0 yenerek seri başlatan Sivas temsilcisi, bu maçın ardından iç sahada Beşiktaş ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla yenmeyi başardı, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor, son olarak ligin 22. haftasında evinde Osmanlıspor'u 3-2 mağlup ederek, iç sahadaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon iç sahada çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puan topladı. Sivasspor bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde 14 gol gördü.

YAĞMUR ALTINDA HAZIRLIK

Spor Toto Süper Lig'in 2'inci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde sağanak yağmur altında basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.



KASIMPAŞA İYİ BAŞLADI



Ligde ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Kasımpaşa, geçen hafta sahasında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, haftaya 30 puan ve averajla 12. sırada girdi.

Kasımpaşa'da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Lacivert-beyazlı takımda Loret Sadiku, İlhan Depe ve Olivier Veigneau, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.