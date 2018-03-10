Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boluspor Çaykur Rizespor özet izle linki, geniş özeti ve golleri haberimizde. Çaykur Rizespor, 1. Lig 27. hafta karşılaşmasında lider deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u Paraguaylı golcüsü Samu'nun 19. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 52'ye çıkartırken, ligdeki son altı maçın 5'ini kazanıp 1'inde berabere kalan Boluspor ise haftayı 43 puanda kapattı.

BOLUSPOR ÇAYKUR RİZE MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE (BOLU-RİZE GENİŞ ÖZET TIKLA-İZLE)

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx

Boluspor: Gökhan xx, Furkan xx, Diarra xx, Renato xxx, Umut xx, Özgür İleri xx, İrfan xx (Akabueze dk. 46 xx), Yusuf Emre xx (Guido dk. 77 x), Mustafa Durak xx, Melih xx (Santos dk. 66 xx), Poepon xx

Yedekler: Ertuğrul, Göksu, Alim, Sefa Yılmaz, Ahmethan, Burak

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Orhan xx, Mauricio xx, Saadane xx, Mehmet Uslu xx, Robin Yalçın xx, Galip xx, Süleyman xx (Oğulcan dk. 56 x), Abdullah Durak xx (Koray dk. 71 x), Samudio xxx (Recep dk. 89 x), Vedat xx

Yedekler: Kaya, Cihan, Santos, Furkan, Özgür, Ümit, Turgut Doğan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Sarı Kartlar: Mauricio, Vedat (Ç.Rizespor), Mustafa, Poepon, Renato (Boluspor)

Gol: Samudio (dk. 19) (Çaykur Rizespor)





BOLUSPOR 0-1 ÇAYKUR RİZESPOR (GENİŞ ÖZET)



10’uncu dakikada, topla birlikte ceza sahası içine giren Melih Okutan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.



14’üncü dakikada, Yusuf Emre’nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.



19’uncu dakikada, topla birlikte ceza sahası içine giren Mehmet Uslu’un pasında Segovia’nın şutu ağlara gitti. 0-1



32’inci dakikada, İrfan Başaran’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan topu eliyle çeldi. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Çaykur Rizespor defansı topu uzaklaştırmayı başardı.



53’üncü dakikada, ceza sahası dışından Mustafa Durak’ın sert şutu üst direğe çarparak auta gitti.



78’inci dakikada, ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Guido Koçer’in sert şutu yan ağlarda kaldı.



85’inci dakikada, Akabueze’nin kullandığı serbest vuruşta, top önce üst direğe daha sonra kaleciye çarparak kornere gitti.

"BİZİM GÖNLÜMÜZDE SADECE RİZESPOR VAR"

İyidere ilçesinde pankartları astıran Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi işadamı Saffet Mete, bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’e yürüdüklerini belirterek şöyle dedi:

"Bizler ’Tertemiz takım, tertemiz taraftar’ akımı başlattık. Herkesten destek bekliyoruz. Taraftarlarımızla beraber İyidere ilçemizden başladığımız ve bütün şehrimizi kapsayacak ’Rize Rizesporludur’, ’Bu şehrin takımı Rizespordur’ sloganlarını her yerde paylaşıyoruz. Bu sosyal mesaja herkesi destek olmaya davet ediyoruz. Bizim gönlümüz de sadece Rizespor vardır, sadece onun için atar kalbimiz. Bu şehirde yaşayan bu şehirle bağı olan herkesin Rizespor´a destek verme zamanıdır. Herkes maça gelerek bu renklere destek vermelidir. Bütün esnafımızdan ricamız iş yerlerinin camlarına Rizespor bayrağı asmalarıdır. Biz birlikte daha güçlüyüz."