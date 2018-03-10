Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun Acıbadem Fulya Hastanesinde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından sol dizinden ameliyat edildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, sol diz artroskopik revizyon ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulanan Atınç'ın ameliyatının başarılı geçtiği kaydedildi.
Atınç Nukan, Ağustos 2017'de sol diz ön çapraz bağının kopması nedeniyle Almanya'da operasyon geçirmişti. Atınç'ın son kontrollerinde operasyon yapılan dizindeki bağda oluşan gevşemeye bağlı boşluk şikayeti nedeniyle yeniden ameliyat edilmesine karar verilmişti.