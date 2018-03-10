Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığspor ile Gazişehir Gaziantep Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında galibiyet için karşı karşıya geliyor. Play-off potasını yakından ilgilendiren Elazığspor-Gazişehir Gaziantep maçı, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlacak?



ELAZIĞ GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI SAAT KAÇTA?

38 puanla 8. sırada bulunan Elazığspor, 41 puan ile 6. sırada bulunan Gazişehir Gaziantep'i konuk ediyor. Elazığspor, kendi sahasında seyirci avantajını kullanıp galip gelerek rakibiyle puanları eşitlemek isterken, Gazişehir Gaziantep deplasmandan alacağı puanlarla play-off iddiasını güçlendirmek istiyor.

ELAZIĞ G.GAZİANTEP HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ

Elazığ Atatürk Stadı’nda Erkan Engin’in görev alacağı müsabaka 10 Mart Cumartesi günü saat 15.30’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS MAX 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MAÇA 1 GÜN KALA STADIN ELEKTRİKLERİ KESİLDİ



1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor’da Kulüp Başkanı Sedat Karataş ve 2. Başkan Karahan Çelik basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Elazığspor Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan 2. Başkan Çelik, maddi anlamda büyük bir çıkmazın içerisinde olduklarını belirterek, gerek kulüp tesisleri gerekse de Atatürk Stadyumu elektriklerinin yeniden kesilmesi üzerine şok yaşadıklarını söyledi.





Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle cumartesi günü saat 15.30’da başlayacak olan Gazişehir Gaziantep FK maçının oynanmama riski oluştuğunu belirten Çelik, hiçbir yetkiliden destek alamadıklarını ifade etti.

Duyarsızlık nedeniyle tepki gösteren Kulüp Başkanı Sedat Karataş ise, "Şehrin ekmeğini yeyip, ihanet edenlere yazıklar olsun” dedi.

Geçtiğimiz aylarda da Elazığspor Tesisleri ile Stadyumun elektrikleri borç nedeniyle uzun süre kesik kalmıştı.

JEFFERSON 1 AY YOK

1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’in orta saha oyuncusu Jefferson Junior’un sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Jefferson’un 25. haftadaki Akın Çorap Giresunspor maçında sağ dizine almış olduğu darbeden dolayı oyuna devam edemediği hatırlatıldı.

Yapılan tetkiklerin ardından sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edilen oyuncunun ameliyat edildiği aktarılan açıklamada, "Tecrübeli oyuncumuz dün İstanbul’da operasyon geçirmiştir. Jefferson’un operasyonu başarıyla tamamlanmış olup, tedavi sürecinin ardından sahalara dönüş süreci yaklaşık 1 ay olarak belirlenmiştir. " ifadeleri kullanıldı.