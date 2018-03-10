Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlıspor Bursaspor maçı şifresiz canlı izle linki, canlı yayın anlatımı ve tüm detayları ile birlikteyiz. Süper Lig'in 25'inci haftasında Osmanlıspor kendi sahasında Bursaspor'u ağırlıyor. Başkent ekibinde sakatlıkları süren Özer Hurmacı ve Bosna Hersekli Avdija Vrsajevic, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek. Brezilyalı futbolcu Luiz Carlos’un durumu ise maç saatinde belli olacak. Kümede kalmak için mücadele eden mor-sarılılar, ikinci yarıdaki ilk galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Osmanlıspor ligin ikinci devresinde henüz galibiyetle tanışamazken 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Osmanlıspor, 24 maçta topladığı 21 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor.24 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlir ve 10 mağlubiyet alan Bursaspor ise 30 puanla 11. sırada yer alıyor.



BEINSPORT CANLI İZLE - OSMANLISPOR BURSASPOR

İLK 11'LER...

Osmanlıspor: Mehmet Batdal, Tiago, Payam, Regattin, Tortol, Ceyhun, Anıl, Numan, Yalçın, Muhammed Bayır, Karcemarskas

Bursaspor: Harun (Muhammed), Barış, Ekong, Titi, Aziz, Shehu, Bostock, Jires, Batalla, Yusuf, Stancu



45' Hakem Barış Şimşek'in düdüğüyle ilk yarı Osmanlıspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona eriyor.

45' Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor.



43' GOOOLLL!! Osmanlıspor, Adrien Regattin'in attığı golle farkı 2'ye çıkarıyor. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Adrien Regattin, uzak mesafe olmasına rağmen direk kaleyi düşünüyor ve kaleci Harun Tekin'in sağından topu ağlarla buluşturuyor.

42' Abdullahi Shehu, Aminu Umar'a arkadan yaptığı müdahale sonrasında hakem Barış Şimşek'ten sarı kart görüyor ve gelecek hafta oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşüyor.

39' Tortol Lumanza'nın sağ çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top kornere çıkıyor.

38' Hızlı gelişen Osmanlıspor atağında topla birlikte süratle ilerleyen Payam Sadeghian'ın ara pasında Aminu Umar, ceza alanı içinden vuruşunda top üst direkten geri dönüyor ancak öncesinde ofsayt bayrağı Aminu Umar için kalkıyor.

38' Bursaspor, Yusuf Erdoğan ile sol kanattan üst üste kornerler kullanıyor ancak istediği pozisyonu bulamıyor.

35' Jires Kembo-Ekoko'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Pablo Batalla, sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak Muhammed Bayır'dan seken top kaleci Zydrunas Karcemarskas'da kalıyor.

33' Sol kanatta topla birlikte hareketlenen Yusuf Erdoğan ceza alanı içine ortasını yapmak istiyor ancak top doğrudan oyun alanının dışına çıkıyor.

30' Adrien Regattin'in sağ kanattan ortasında savunmada Cristian Titi topu kafayla taca uzaklaştırıyor.

26' Mehmet Batdal'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Aminu Umar için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

22' Bursaspor, Yusuf Erdoğan ile sol kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Yusuf'un ortasında Mikel Agu ön direkte kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.

19' Ceza alanı içinde Pablo Batalla topu ağlara gönderiyor ancak öncesinde ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

17' Golde asisti yapan isim Mehmet Batdal oluyor.



17' GOOOLLL!! Osmanlıspor, Aminu Umar'ın golüyle maçta 1-0 öne geçiyor. Adrien Regattin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mehmet Batdal arka direkte topu Aminu Umar'a indiriyor. Aminu Umar, altıpasın önünde sağ ayağıyla çok sert vuruyor ve topu filelerle buluşturuyor.



14' Pablo Batalla'nın pasıyla sol kanattan topla buluşan Yusuf Erdoğan yerden ortasını yapıyor ancak Osmanlıspor savunması topu tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırıyor.

10' Barış Yardımcı'nın sağ kanattan ortasında top rakibinden geri dönüyor.

4' Pablo Batalla'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top penaltı noktası gerisinde Ertuğrul Ersoy'a geliyor. Ertuğrul Ersoy, sol ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak savunmay çarpan top kornere çıkıyor.

4' Pablo Batalla, aynı noktadan bir kez daha köşe vuruşunu kullanıyor. Batalla'nın ortasında Mehmet Batdal kafayla topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.

1' Hakem Barış Şimşek'in düdüğüyle karşılaşma Osmanlıspor'un vuruşuyla başlıyor.

OSMANLISPOR BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?



Osmanlı Stadında oynanan ve saat 16.00da başlayan mücadeleyi Trabzon bölgesi hakemlerinden Barış Şimşek yönetiyor. Şimşek'in yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve Mehmet Kısal yapıyor. Karşılaşmanın 4üncü hakemi ise Abdülkadir Bitigen.



OSMANLISPOR BURSASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde olacak...

BURSASPOR DEPLASMANDA OSMANLISPOR’A KAYBETMİYOR

İki takım ligde 2009-10 sezonu hariç olmak üzere 11 kez kozlarını paylaştı. Beraberlik ağır basarken, taraflar yalnızca ikişer galibiyet alabildi. Geride kalan 7 karşılaşmada ise eşitlik görüldü. Ankarada oynanan 5 lig maçında ise Bursaspor kaybetmedi. Bu mücadelelerde yeşil beyazlı ekip bir kez kazanırken, diğer 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Osmanlıspor, Bursaspora karşı evindeki tek galibiyetini 2002-03 sezonundaki Türkiye Kupası maçında 2-1lik skorla aldı.





SON 4 DEPLASMAN MAÇINDA 10 GOL YEDİ, 1 ATTI

Bursa temsilcisi, geçtiğimiz hafta Kayserisporu sahasında yenerek 9 maçlık galibiyet hasretine dindirdi. Son 4 deplasman maçının tamamını kaybeden ve bu süreçte yalnızca 1 gol atıp, kalesinde 10 gol gören Bursaspor, Osmanlısporu da yenerek hem çıkışa geçmek hem de bu olumsuz tabloya da son verme peşinde. Ankara ekibi ise 7 maçtır ligde kazanamazken, evinde de 3 maçlık galibiyet hasreti bulunuyor.

HÜCUMDA BATALLA VE STANCU’YA GÜVENİLİYOR

Yeşil-beyazlı ekibin bu maçtaki en büyük silahı Pablo Martin Batalla olacak. Son olarak Kayserispor maçında performansıyla beğeni toplayan Arjantinli oyuncu, takımının en fazla skora katkı yapan ismi konumunda yer alıyor. Bir diğer gol silahı Bogdan Stancu ise attığı 6 golle takımının en fazla gol atan oyuncusu. Aynı zamanda Bursasporun deplasmanda attığı 12 golün 10u asist üzerinden gelirken bu asistlerin hepsini farklı oyuncular yapması Bursasporun hücumdaki homojen dağılımına işaret ediyor.

HARUN SEVİNDİRDİ

Bursasporda Harun Tekin sevinci de yaşanıyor. Tecrübeli file bekçisinin, son yapılan kontrollerin ciddi bir sıkıntının görülmemesi teknik heyeti memnun ederken, Harunun Osmanlıspor maçının kafilesinde yer alması bekleniyor. Maç saatine doğru yeniden durumu görüşülecek olan Milli eldivenin, Osmanlıspora karşı oynamasına ise yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor. Yeşil-beyazlı ekipte ayrıca Emmanuel Badu, Emre Taşdemir ve Sercan Yıldırım sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

OSMANLISPOR'DA HAZIRLIKLAR TAMAM



Osmanlıspor, Bursaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, Koordinasyon çalışması,5'e 2 top kapma oyunu ile devam eti. Çalışma saha kenarında yapılan sprint ve duran top organizasyonlarıyla son buldu. Başkent ekibinde tedavileri devam eden Lawal, Avdija, Özer ve Carlos antrenmana katılmadı.







ŞİMŞEK’TEN 5 KIRMIZI DA DEPLASMANDA

Barış Şimşekin düdük çaldığı 24 maçta Bursaspor; 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu maçlarda yeşil beyazlı ekibe 5 kırmızı kart çıkarken, rakibine ise 3 kırmızı kart çıktı. Şimşekin yönettiği 17 deplasman maçında ise Bursa temsilcisi, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yüzü gördü. Yeşil beyazlı ekip, söz konusu 5 kırmızı kartı ise deplasman maçlarında gördü.