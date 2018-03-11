Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester United Liverpool maçı özeti ve golleri izle haberi ile birlikteyiz. İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool, Manchester United'a konuk oldu. Manchester City'nin şampiyonluk yarışında en yakın rakibi United'a maç eksiğiyle 13 puan önde olan ligde gözler Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'ya giden yollarda. Manchester United ikinciliği kaptırmayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin peşinde. Liverpool ise üst sıralardan düşmek istemiyor. Manchester United, karşılaşmayı Rashford'un golleriyle 2-1 kazandı. Konuk ekibin tek golü ise Eric Bailly'nin kendi kalesine gönderdiği toptan geldi. Manchester United bu sonuçla puanını 65'e yükseltirken Liverpool ise 60 puanda kaldı. Peki Manchester United maçı özeti golleri izle ve skoru kaç kaç bitti? İşte detaylar...

MANCHESTER UNİTED LİVERPOOL MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MANCHESTER UNİTED 2-1 LİVERPOOL [GENİŞ ÖZET]

90'Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Manchester United: 2 - Liverpool: 1

90'Manchester United takımında oyuncu değişikliği; Alexis Sanchez oyundan çıkarken Matteo Darmian oyuna giren isim.

90'Ceza sahası içinde topla buluşan Mohamed Salah, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

90'Liverpool takımından James Milner sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

90'James Milner ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

90'Dejan Lovren rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

90'Liverpool takımından James Milner sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

90'Liverpool, James Milner ile köşe vuruşu kullanıyor.

90'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan James Milner ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

90'Liverpool, James Milner ile köşe vuruşu kullanıyor.

90'Liverpool takımı Sadio Mane ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Sadio Mane tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

90'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mohamed Salah ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

90'Liverpool, Mohamed Salah ile köşe vuruşu kullanıyor.

90'Georginio Wijnaldum önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Georginio Wijnaldum tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

89'Liverpool takımından James Milner Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

89'Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Liverpool adına James Milner kullanacak.

89'Manchester United takımında Antonio Valencia hakem Craig Pawson tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

89'Manchester United takımında Antonio Valencia faul yapıyor. Manchester United yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Sadio Mane.

89'Manchester United takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Juan Mata çıkıyor ve yerine Jesse Lingard oyuna giriyor.

85'Juan Mata rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

85'Sol çaprazdan Ashley Young ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

85'Manchester United, Ashley Young ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

85'Ashley Young, taç çizgisine yakın bir noktada Sadio Mane tarafından faule maruz kalıyor.

84'Manchester United takımından Alexis Sanchez sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

84'Manchester United, Alexis Sanchez ile köşe vuruşu kullanıyor.

84'Liverpool takımında oyuncu değişikliği; Andrew Robertson oyundan çıkarken Dominic Solanke oyuna giren isim.

83'Manchester United takımından Marouane Fellaini sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

83'Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Manchester United adına Nemanja Matic kullanacak.

82'Scott McTominay, orta yuvarlakta Virgil Van Dijk tarafından faule maruz kalıyor.

80'Marouane Fellaini ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

80'Liverpool takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Trent Alexander-Arnold çıkıyor ve yerine Georginio Wijnaldum oyuna giriyor.

79'Liverpool takımında Dejan Lovren faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Marouane Fellaini.

77'Liverpool takımından James Milner sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

77'James Milner ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

75'Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Manchester United adına Chris Smalling kullanacak.

75'Marouane Fellaini, Adam Lallana tarafından faulle durdurulduğu için Manchester United yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

74'Liverpool takımından Roberto Firmino çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

72'Ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Trent Alexander-Arnold tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

72'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan James Milner ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

72'Liverpool, James Milner ile köşe vuruşu kullanıyor.

70'Manchester United takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Marcus Rashford çıkıyor ve yerine Marouane Fellaini oyuna giriyor.

66'Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Sadio Mane ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

66'GOOOLL!! Eric Bailly için şanssız an. Eric Bailly topu kendi ağlarına gönderiyor.

64'James Milner, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

63'Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Liverpool adına James Milner kullanacak.

63'Marcus Rashford ile Adam Lallana arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Marcus Rashford. Yarı alanın ortalarından Liverpool takımı oyuna başlayacak.

62'Liverpool takımında oyuncu değişikliği; Alex Oxlade-Chamberlain oyundan çıkarken Adam Lallana oyuna giren isim.

61'Manchester United takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim David De Gea.

61'Scott McTominay, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Roberto Firmino tarafından faule maruz kalıyor.

58'Manchester United, Ashley Young ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

58'Taç çizgisine yakın bir yerde Marcus Rashford, Trent Alexander-Arnold tarafından faule maruz kalıyor.

54'Alex Oxlade-Chamberlain rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

54'Sadio Mane rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

53'Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Manchester United adına David De Gea kullanacak.

52'Juan Mata, taç çizgisine yakın bir noktada Andrew Robertson tarafından faule maruz kalıyor.

51'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan James Milner ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

51'Liverpool, James Milner ile köşe vuruşu kullanıyor.

50'Liverpool takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Alex Oxlade-Chamberlain tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle enelleniyor.

49'Liverpool, Sadio Mane ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

49'Sadio Mane, orta yuvarlakta Scott McTominay tarafından faule maruz kalıyor.

48'Ceza sahası içinde topla buluşan Virgil Van Dijk, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

48'Mohamed Salah ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

46'Manchester United, Alexis Sanchez ile serbest vuruş kullanacak.

46'Alexis Sanchez, Sadio Mane tarafından faulle durdurulduğu için Manchester United serbest vuruş kullanacak.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

45'Manchester United takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Juan Mata geçiyor.

45'James Milner - Alexis Sanchez mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Alexis Sanchez lehine faul kararı veriyor.

45'Dejan Lovren penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

45'James Milner ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

43'Liverpool takımından Andrew Robertson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

41'Liverpool takımı Alex Oxlade-Chamberlain ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Alex Oxlade-Chamberlain tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

38'Ceza sahası içinde topla buluşan Juan Mata, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

35'Liverpool takımında Alex Oxlade-Chamberlain hakem Craig Pawson tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

35'Manchester United takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Manchester United adına Eric Bailly kullanacak.

35'Scott McTominay, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Alex Oxlade-Chamberlain tarafından faule maruz kalıyor.

34'Ofsayt. Marcus Rashford sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.

32'Rakip yarı alanın ortalarında Romelu Lukaku için ofsayt bayrağı kalkıyor.

31'Roberto Firmino, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci David De Gea kurtarıyor.

30'Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Manchester United adına Antonio Valencia kullanacak.

29'Mohamed Salah – Marcus Rashford mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Manchester United lehine faul kararı veriyor.

29'Ceza sahası içinde topla buluşan Roberto Firmino, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci David De Gea kurtarıyor.

28'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan James Milner ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

28'James Milner ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

28'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mohamed Salah ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

28'Liverpool takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Mohamed Salah geçiyor.

27'Manchester United takımında Marcus Rashford hakem Craig Pawson tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

27'Korner bayrağına yakın bir noktada topla buluşan James Milner , Marcus Rashford tarafından faulle durduruluyor.

27'Liverpool takımından James Milner sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

27'James Milner ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

26'Liverpool takımından Roberto Firmino sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

24'GOL! Marcus Rashford ile Manchester United farkı 2'ye çıkarıyor.

23'Virgil Van Dijk penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

23'Liverpool, James Milner ile köşe vuruşu kullanıyor.

21'Liverpool takımından James Milner sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

20'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan James Milner ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

18'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Roberto Firmino ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

17'James Milner rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

17'Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Liverpool adına James Milner kullanacak.

17'Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Sadio Mane, Eric Bailly tarafından faule maruz kalıyor.

14'Golün asistini yapan isim Romelu Lukaku.

14'GOOOLL!! Marcus Rashford Manchester United takımını öne geçiren golü atıyor.

13'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mohamed Salah ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

13'Liverpool, Mohamed Salah ile köşe vuruşu kullanıyor.

11'Manchester United, Juan Mata ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

11'Orta yuvarlağa yakın bir noktada Liverpool takımında Roberto Firmino faul yapıyor.

6'Atak yönüne göre sol taç çizgisine yakın bir yerde Alexis Sanchez topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

6'Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Manchester United adına Scott McTominay kullanacak.

5'Antonio Valencia, orta yuvarlakta Emre Can tarafından faule maruz kalıyor.

4'Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Antonio Valencia ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

1'Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

SALAH ESKİ HOCASINA KARŞI

İngiltere Premier Ligi’nde kasım ayının ardından şubat ayının da en iyi oyuncusu seçilen Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, bugün kendisini 2014’te Basel’den, Chelsea’ye transfer eden ancak sonrasında beğenmeyen Jose Mourinho’nun karşısına çıkacak. Eski hocasına karşı intikamını almak isteyen Salah, şu an Ada’nın en formda yıldızları arasında yer alıyor. 25 yaşındaki yıldız, 24 golle krallığı Tottenham’lı Kane’le paylaşırken, toplamda ise 39 maçta, 32 golü var.