Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı özeti ve golleri ile birlikteyiz. Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın konuğu oldu. Başakşehir'in Alanyaspor'a 4-1 mağlup olmasının ardından Başakşehir ile puanını eşitleme şansı yakalayan Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği'nden 3 puan alarak Başakşehir'le ikinciliği paylaşmaya başladı. Gençlerbirliği ise 27 puanda kaldı. Beşiktaş'ın tek golü Talisca'dan geldi. Peki kritik Beşiktaş Gençlerbirliği maçı özeti golü izle ve skoru kaç kaç bitti? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BEŞİKTAŞ 1-0 GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI [GENİŞ ÖZET]

90'Karşılaşmada son düdük geldi. Beşiktaş 1-0 kazanıyor.

90'Elvis Manu'nun sol kanattan yaptığı orta ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Marko Milinkovic'in kafa vuruşu kaleci Fabri'de kalıyor.

90'Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası yayının hemen dışında buluşan Adriano'nun gelişine çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

90'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçiyor. Caner Erkin'in ortasını Gençlerbirliği savunması ön direkte kafayla uzaklaştırıyor.

90'Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave ediliyor.

88'Kaleciden dönen topla altıpas içerisinde buluşan Vagner Love'un kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıkıyor.

87'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçiyor. Caner Erkin'in ortası ile arka direkte buluşan Atiba Hutchinson'ın kafa vuruşu kaleci Johannes Hopf'tan dönüyor.

82'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçiyor. Caner Erkin'in ortasını Ahmet Oğuz kafayla uzaklaştırıyor.

82'Beşiktaş, karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını Oğuzhan Özyakup'u, Anderson Talisca'nın yerine oyuna alarak kullanıyor.

80'Stephane Sessegnon'un pası ile sol kanatta topla buluşan Elvis Manu'nun ortasını Gary Medel kafayla uzaklaştırıyor.

78'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Stephane Sessegnon geçiyor. Sessegnon'un ortası ile arka direkte buluşan Aleksandar Scekic'in kafa vuruşu farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

74'Beşiktaş, bu dakikada karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını Alvaro Negredo'nun yerine Vagner Love'u oyuna alarak kullanıyor.

73'Alvaro Negredo ile verkaça giren Tolgay Arslan, altıpasın hemen dışından sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak bu şuta kaleci Johannes Hopf iki hamlede sahip oluyor.

72'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Caner Erkin'in pası ile topla buluşan Anderson Talisca, yerden pasını ceza sahası içerisinde sağ çaprazda bulunan Alvaro Negredo'ya vermek istiyor ancak son anda araya giren Uğur Çiftçi, tehlikeyi uzaklaştırıyor.

69'Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Caner Erkin, son çizgiden ortasını Alvaro Negredo'ya yapıyor. Negredo'nun kafa vuruşu kaleci Johannes Hopf'ta kalıyor.

68'Gençlerbirliği, karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını Aydın Karabulut'un yerine Elvis Manu'yu oyuna alarak kullanıyor.

64'Beşiktaş takımı bu dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Jeremain Lens oyundan çıkarken yerine Caner Erkin giriyor.

61'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Stephane Sessegnon geçiyor. Sessegnon'un ortası ile penaltı noktasına yakın bir bölgede buluşan Petar Skuletic'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıkıyor.

60'Beşiktaş yarı alanının ilk metrelerinde Zeki Yavru'ya arkadan sert müdahalede bulunan Atiba Hutchinson, sarı kart görüyor.

59'Gençlerbirliği, karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını Alper Uludağ'ın yerine Abdul Khalili'yi oyuna alarak kullanıyor.

57'Beşiktaş yarı alanının ilk metrelerinde Zeki Yavru'ya sert müdahalede bulunan Dusko Tosic, sarı kart görüyor.

54'Anderson Talisca, yaptığı gol sevinci sırasında korner direğine vurduğu için sarı kart görüyor.

53'Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golde asisti yapan isim Tolgay Arslan oluyor.

53'GOL! Beşiktaş, Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 öne geçiyor. Tolgay Arslan'ın ara pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Anderson Talisca'nın çektiği şut kaleci Johannes Hopf'un müdahalesine rağmen ağlarla buluşuyor.

50'Sol kanatta topla buluşan Ryan Babel, son çizgiye indikten sonra ortasını yapıyor ancak Uğur Çiftçi kafayla tehlikeyi uzaklaştırıyor.

49'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Jeremain Lens geçiyor. Lens'in ortasını kaleci Johannes Hopf yumruklayarak uzaklaştırıyor.

47'Jeremain Lens'in altıpasın hemen dışından sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Johannes Hopf'tan dönüyor.

46'Gençlerbirliği takımı ikinci yarıya Jailton Paraiba'nın yerine Zeki Yavru'yu oyuna alarak kullanıyor.

46'İkinci yarı Beşiktaşlı futbolcuların yaptığı santra vuruş ile başlıyor.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona eriyor.

45'Alvaro Negredo'nun kafayla indirdiği topla ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda buluşan Anderson Talisca'nın çektiği şut savunmadan dönüyor.

45'İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave ediliyor.

44'Dusko Tosic'in Jailton Paraiba'ya yaptığı faulün ardından ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Stephane Sessegnon geçiyor. Sessegnon'un çektiği şuta kaleci Fabri müthiş bir şekilde uzanıyor ve topu köşeden çıkarıyor.

41'Gençlerbirliği yarı alanının ilk metrelerinde Alvaro Negredo'ya arkadan sert müdahalede bulunan Alper Uludağ, sarı kart görüyor.

40'Ryan Babel'in sol kanattan ceza sahası yan çizgisi üzerinden yaptığı ortaya kimse dokunamıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

37'Alper Uludağ'ın Ryan Babel'e yaptığı faulün ardından sinirli bir şekilde topa vuran Stephane Sessegnon, sarı kart görüyor.

36'Dusko Tosic'in uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Petar Skuletic'in yerden çektiği şutu kaleci Fabri, kurtarmayı başarıyor.

32'Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Alvaro Negredo'nun kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor.

30'Johannes Hopf'un uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Ryan Babel'in çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

30'Tolgay Arslan'ın pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Jeremain Lens, son çizgiye indikten sonra ortasını arka direkte bulunan Alvaro Negredo'ya yapmak istiyor ancak son anda araya giren kaleci Johannes Hopf, topu uzaklaştırıyor.

22'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Jeremain Lens geçiyor. Lens'in ortası ile ön direkte buluşan Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunu kaleci Johannes Hopf çelerek uzaklaştırmayı başarıyor.

21'Ceza sahası yayının hemen dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Anderson Talisca geçiyor. Talisca'nın çektiği şut Jailton Paraiba'ya çarpıp kornere çıkıyor.

19'Tolgay Arslan'ın pası ile sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün ortasını Alper Uludağ uzaklaştırıyor.

18'Ryan Babel'in ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şut Alvaro Negredo'dan dönüyor.

17'Stephane Sessegnon'un pası ile sağ kanatta topla buluşan Ahmet Oğuz'un ortası kaleci Fabri'de kalıyor.

15'Anderson Talisca'nın ceza sahası yayının hemen dışından sol çaprazdan çektiği şut savunmadan dönüyor.

13'Sol kanatta topla buluşan Ryan Babel, son çizgiye indikten sonra ortasını yapıyor ancak Talisca'dan önce davranan Uğur Çiftçi, kafayla tehlikeyi uzaklaştırıyor.

10'Gary Medel'in Petar Skuletic'e yaptığı faulün ardından sağ çaprazdan kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Marko Milinkovic geçiyor. Milinkovic'in çektiği şut barajdan dönüyor.

8'Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortayı Uğur Çiftçi kafayla uzaklaştırıyor.

4'Marko Milinkovic'in sol kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Petar Skuletic, bu ortayı istediği gibi kontrol edemiyor ve top kaleci Fabri'de kalıyor.

2'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Jeremain Lens geçiyor. Lens'in ortasını ön direkte Gençlerbirliği savunması kafayla uzaklaştırıyor.

1'Karşılaşma Gençlerbirliğili futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 19.00'da Vodafone Park Stadyum'unda oynanan karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen ekranlara geliyor. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Lens, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Negredo

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Alper, Pogba, Uğur, Scekic, Milinkovic, Jailton, Aydın, Sessegnon, Skuletic

TALİSCA ATTI, ANONSU EBRU ERCAN YAPTI

Gençlerbirliği karşısında 53. dakikada Talisca’nın attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçerken, golün anonsu, Vodafone’un düzenlediği yarışmayı kazanan Ebru Ercan’dan geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk ederken, Vodafone Park’ta da bir ilk yaşandı. Beşiktaş’ın sponsoru olan Vodafone’un Beşiktaşlı aboneleri arasında düzenlediği ‘Beşiktaşımızın Golü’ yarışmasını kazanan Ebru Ercan, 53. dakikada Talisca’nın attığı golde anonsu yapan isim oldu. Ebru Ercan’ın anonsuyla bütün stat ‘Şampiyon Beşiktaş’ tezahüratları yaptı.

PORTEKİZLİLER TRİBÜNDE

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızları Pepe ve Quaresma, Gençlerbirliği karşılaşmasını locadan takip etti.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş’ta Pepe’nin sağ ayak baş parmağı kırılmış, Quaresma da kırmızı kart görmüş ve 5 maç ceza almıştı. 2 yıldız, Gençlerbirliği ile oynanan lig mücadelesini Başkan Fikret Orman’la aynı locada takip etti.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği karşısında Trabzonspor mücadelesine göre tek değişiklik yaptı - Trabzonspor maçında ilk 11'de görev yapan Vagner Love yedek soyunurken, forvette Alvaro Negredo oynadı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısına geçen haftaki Trabzonspor karşılaşmasına göre tek değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, ligin 24. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Vagner Love'ı, Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyundurdu. Trabzonspor maçında sonradan oyuna giren ve Ryan Babel'in attığı gollerin hazırlayıcısı olan Alvaro Negredo ise Gençlerbirliği maçında ilk 11'de şans buldu.

Beşiktaş'ta kalede Fabricio Agosto Ramirez yine görev alırken, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Gary Medel, Dusko Tosic ve Adriano Correia'dan oluştu. Ön liberoda Atiba Hutchinson ile Tolgay Arslan şans bulurken, bu oyuncuların önünde Jeremain Lens, Anderson Talisca ve Ryan Babel görev aldı.

Beşiktaş'ta Vagner Love'ın yanı sıra Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Mustafa Pektemek yedekler arasında bulundu.

Taraftarlardan büyük destek

Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park'ı büyük oranda doldurdu.

Taraftarlar, karşılaşma öncesi siyah-beyazlı oyuncuları tribüne çağırarak destek verdi.

Diğer yandan, İstanbul'u etkisi altına alan sis, zaman zaman Vodafone Park'ın zeminine inse de kısa süre sonra rüzgarın etkisiyle dağıldı.

VODAFONE PARK VE ÇEVRESİNDE SİS

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını izlemek için Vodafone Park’a gelen taraftarlar, yoğun sisle karşılaştı.

Gün içinde İstanbul’u saran sis, Beşiktaş ve çevresinde de yoğun hissedildi. Süper Lig’in 25. haftasında Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş -Gençlerbirliği arasındaki maç öncesinde sis stadın bulduğu bölgede de etkisini gösterdi. Müsabakayı izlemeye gelen taraftarlar, yoğun sisin arasından geçerek stada giriş yaptı.