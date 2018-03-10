Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ve Trabzonspor galibiyetleriyle yakaladığı seriyi Gençlerbirliği önünde de sürdürmek isteyen Beşiktaş'ta, Pepe dışında sakat bulunmaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Adriano ve Caner'in sakatlıklarının geçmesi nedeniyle, Quaresma hariç ideal kadrosunu sahaya sürecek olan Teknik Direktör Şenol Güneş'in, forvette ise Negredo'yu tercih etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR MAÇIYLA FORMAYI KAPTI

İspanyol oyuncu hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor maçlarında attırdığı gollerle formayı kaptı. Savunmanın göbeğinde Medel-Tosic ikilisini oynatacak olan siyah - beyazlı teknik adamın, orta sahayı ise Atiba-Tolgay-Talisca üçlüsünden kuracağı bildirildi.