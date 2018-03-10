Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 14 Mart Çarşamba günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih, Bundesliga'nın 26. haftasında Hamburg'u ağırladı. Bavyera ekibi, 8 ve 81. dakikalarda Franck Ribery, 12,19 ve 90. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski ve 55. dakikada Arjen Robben'in golleriyle sahadan 6-0 galip ayrıldı. Bundesliga'da liderliğini sürdüren Bayern Münih bu galibiyetle puanını 66'ya çıkardı. Hamburg ise 18 puanda kaldı. Bayern Münih, Hamburg ile evinde oynadığı son 7 maçta toplam 44 gol attı.