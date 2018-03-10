Gençlerbirliği karşısında 1-0 kazanarak üst üste 3. galibiyetine imza atan ve puanını 50’ye yükselten Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Güneş, “Son haftaların iyi takımlarından birisiyle oynadık. İyi niyetli oynadılar, biz de aynı şekilde oynadık. Oyun olarak üstünlüğümüz skora yansımadı. İlk yarıda 2 hatamız vardı, ikinci yarıda fazla pozisyon vermedik. Final pasları ve gol vuruşlarında etkili olamadığımız için skor farklı olmadı. Oynadığımız futbolun karşılığını alıp eksik yanlarımızı düzeltmek için gidiyoruz. Maç maç ilerliyoruz. Rakiplerin ne yaptığı da önemli. Geriye değil, ileriye bakmak zorundayız. 2 haftada 2 sıra yükseldik. Galatasaray’ın 1 maçı var. Şu anda henüz öne geçemedik. Hedefimiz bunu başarmak” açıklamasını yaptı.
Şenol Güneş'ten 'taç' yanıtı: "Sıkıldım artık"
10.03.2018 - 22:29 | Son Güncelleme: 10.03.2018 - 22:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından soruları yanıtladı. Ligin iyi takımlarından oynadıklarını söyleyen Güneş, 2 haftada 2 sıra birden yükseldiklerini de sözlerine ekledi.
Etiketler : şenol güneş,beşiktaş,gençlerbirliği,süper lig,
549422 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/549422.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
24
16
2
6
59
27
32
50
2
Beşiktaş
25
14
8
3
47
22
25
50
3
Başakşehir
25
15
5
5
45
26
19
50
4
Fenerbahçe
24
12
8
4
47
30
17
44
5
Kayserispor
24
10
8
6
33
28
5
38
6
Sivasspor
25
11
5
9
36
37
-1
38
7
Trabzonspor
24
9
9
6
38
35
3
36
8
Göztepe
24
10
6
8
36
37
-1
36
9
Malatyaspor
24
9
7
8
28
29
-1
34
10
Akhisarspor
24
9
6
9
34
36
-2
33
11
Kasımpaşa
25
8
7
10
39
43
-4
31
12
Bursaspor
25
8
6
11
33
35
-2
30
13
Alanyaspor
25
8
3
14
40
46
-6
27
14
Gençlerbirliği
25
6
8
11
30
38
-8
26
15
Antalyaspor
24
6
7
11
27
43
-16
25
16
Osmanlıspor
25
6
6
13
34
45
-11
24
17
Konyaspor
24
5
6
13
23
34
-11
21
18
Karabükspor
24
3
3
18
16
54
-38
12
25. Hafta Maçları
10.3.2018
Demir Grup Sivasspor 2 - 2 Kasımpaşa
10.3.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü 2 - 1 Bursaspor
10.3.2018
Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği
11.3.2018
Alanyaspor - Medipol Başakşehir Fk
11.3.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Trabzonspor
11.3.2018
Kayserispor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.3.2018
Göztepe - Antalyaspor
11.3.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
11.3.2018
Galatasaray - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
27
15
7
5
54
32
22
52
2
Ümraniyespor
27
14
5
8
39
27
12
47
3
Ankaragücü
26
13
7
6
39
26
13
46
4
Gazişehir G.Ant
27
12
8
7
44
25
19
44
5
Boluspor
27
13
4
10
40
25
15
43
6
Altınordu
26
12
6
8
42
35
7
42
7
İstanbulspor
26
11
6
9
30
29
1
39
8
Elazığspor
27
10
8
9
35
31
4
38
9
Giresunspor
26
10
7
9
36
28
8
37
10
BB Erzurumspor
26
9
10
7
33
30
3
37
11
Balıkesirspor
26
11
6
9
44
40
4
36
12
Adanaspor
26
9
6
11
30
41
-11
33
13
Samsunspor
26
7
11
8
24
30
-6
32
14
Eskişehirspor
26
9
7
10
45
41
4
31
15
Adana Demirspor
26
8
7
11
35
38
-3
31
16
Denizlispor
26
7
6
13
29
38
-9
27
17
Manisaspor
27
7
3
17
27
48
-21
15
18
Gaziantepspor
26
1
4
21
11
73
-62
4