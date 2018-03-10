Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Göztepe karşılaşması öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki son antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalıştı.
Akdeniz ekibi, 1 saat 15 dakika süren idmanın ardından uçakla İzmir'e gitmek üzere tesislerden ayrıldı.
Antalyaspor'da sakatlıkları süren Zeki Yıldırım, Salih Dursun, Danilo ile kadro dışı bırakılan El Kabir, sarı kart cezalıları Charles ve Nazım Sangare, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Göztepe maçında galip gelmek istediklerini söyledi.
Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Göztepe-Antalyaspor karşılaşmasını, hakem Fırat Aydınus yönetecek.