Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe karşısında ilk 11’de maça başlayan Jeremain Lens, kaçırdığı net goller sonrasında taraftarların tepkisini çekmiş ve ikinci yarıda yerini Quaresma’ya bırakmıştı. Portekizli yıldızın gördüğü kırmızı kart ve aldığı 5 maçlık cezanın ardından Trabzonspor deplasmanında ilk 11’de oyuna başlayan ve etkili bir performans sergileyen Lens, Gençlerbirliği mücadelesine de ilk 11’de başladı. İlk yarıda çok koşan ve takımın ileriye çıkmasına katkıda bulunan Lens, ikinci yarının hemen başında net bir gol fırsatından yararlanamazken, tribünler Hollandalı oyuncuya büyük destek verdi. Takımın kazandığı köşe vuruşlarında topun başına geçen Lens’e taraftarlar tezahüratlarıyla moral verdi. Yıldız oyuncu dakikalar 64’ü gösterdiğinde yerini Caner Erkin’e bırakırken, taraftarlardan da uzun süre alkış aldı.
Lens’e taraftardan büyük destek
10.03.2018 - 23:20 | Son Güncelleme: 10.03.2018 - 23:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kaçırdığı goller sonrası taraftarların tepkisini çeken Jeremain Lens’e, Gençlerbirliği karşısında büyük destek geldi.
Etiketler : lens,beşiktaş,süper lig,
549433 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/549433.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
24
16
2
6
59
27
32
50
2
Beşiktaş
25
14
8
3
47
22
25
50
3
Başakşehir
25
15
5
5
45
26
19
50
4
Fenerbahçe
24
12
8
4
47
30
17
44
5
Kayserispor
24
10
8
6
33
28
5
38
6
Sivasspor
25
11
5
9
36
37
-1
38
7
Trabzonspor
24
9
9
6
38
35
3
36
8
Göztepe
24
10
6
8
36
37
-1
36
9
Malatyaspor
24
9
7
8
28
29
-1
34
10
Akhisarspor
24
9
6
9
34
36
-2
33
11
Kasımpaşa
25
8
7
10
39
43
-4
31
12
Bursaspor
25
8
6
11
33
35
-2
30
13
Alanyaspor
25
8
3
14
40
46
-6
27
14
Gençlerbirliği
25
6
8
11
30
38
-8
26
15
Antalyaspor
24
6
7
11
27
43
-16
25
16
Osmanlıspor
25
6
6
13
34
45
-11
24
17
Konyaspor
24
5
6
13
23
34
-11
21
18
Karabükspor
24
3
3
18
16
54
-38
12
25. Hafta Maçları
10.3.2018
Demir Grup Sivasspor 2 - 2 Kasımpaşa
10.3.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü 2 - 1 Bursaspor
10.3.2018
Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği
11.3.2018
Alanyaspor - Medipol Başakşehir Fk
11.3.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Trabzonspor
11.3.2018
Kayserispor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.3.2018
Göztepe - Antalyaspor
11.3.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
11.3.2018
Galatasaray - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
27
15
7
5
54
32
22
52
2
Ümraniyespor
27
14
5
8
39
27
12
47
3
Ankaragücü
26
13
7
6
39
26
13
46
4
Gazişehir G.Ant
27
12
8
7
44
25
19
44
5
Boluspor
27
13
4
10
40
25
15
43
6
Altınordu
26
12
6
8
42
35
7
42
7
İstanbulspor
26
11
6
9
30
29
1
39
8
Elazığspor
27
10
8
9
35
31
4
38
9
Giresunspor
26
10
7
9
36
28
8
37
10
BB Erzurumspor
26
9
10
7
33
30
3
37
11
Balıkesirspor
26
11
6
9
44
40
4
36
12
Adanaspor
26
9
6
11
30
41
-11
33
13
Samsunspor
26
7
11
8
24
30
-6
32
14
Eskişehirspor
26
9
7
10
45
41
4
31
15
Adana Demirspor
26
8
7
11
35
38
-3
31
16
Denizlispor
26
7
6
13
29
38
-9
27
17
Manisaspor
27
7
3
17
27
48
-21
15
18
Gaziantepspor
26
1
4
21
11
73
-62
4