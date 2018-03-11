Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe Antalyaspor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig’in 25. haftasında Antalyaspor, Göztepe'ye konuk olacak. Deplasmana göre kendi sahasında daha iyi sonuçlar alan Göztepe, Antalyaspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Antalyaspor ise deplasmanda rakibini yenerek alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Peki Göztepe Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte detaylar...

Göztepe - Antalyaspor hangi kanalda, saat kaçta?

Bornova Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

MUHTEMEL 11'LER...

Göztepe: Beto, Tanju, Kadu, Kosanovic, Traore, Rotman, Selçuk, Castro, Halil, Gouffran, Demba Ba

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Djourou, Celustka, Diego, Sakıb Aytaç, Hakan Özmert, Yekta, Maicon, Emre Güral, Deniz Kadah, Doukara

İzmir’in sarı-kırmızılı ekibi, ligde 25. haftaya 36 puanla girerken, bu sezon deplasmanda maç kazanamayan Antalyaspor’un ise 25 puanı bulunuyor. Göztepe’de cezalı Sabri Sarıoğlu’nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ile Hakan Çinemre yarın forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya’da oynanan maçı Göztepe 3-1 kazandı.

BİLET FİYATLARI: VIP tribün 216, numaralı tribün 109, kuzey kale arkası 16.5, misafir tribün 22 TL