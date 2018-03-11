Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı şifresiz canlı anlatımı haberimizde. Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz iki haftada Beşiktaş ve Akhisarspor'a mağlup olan Fenerbahçe, liderlik yarışından düşmemek için Malatya deplasmanına kesin galibiyet parolasıyla çıkıyor. Yeni Malatyaspor ise son 4 haftadır yenilmiyor. Son iki haftada kaybettiği puanlarla lider Galatasaray’ın 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, 44 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligde son 2 maçını da galip bitiren sarı-siyahlılar 34 puanla 9. sırada yer alıyor. Peki Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte detaylar...

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve yarın saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de...

Fenerbahçe’de iki eksik

Fenerbahçe’de iki futbolcu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Vincent Janssen ile İsmail Köybaşı, Malatya deplasmanında oynayamayacak. Kırmızı kart cezaları biten Alper Potuk ile kaleci Volkan Demirel ise teknik direktör Aykut Kocaman’ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek. Öte yandan Fenerbahçe’de, İspanyol santrfor Roberto Soldado sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado, Malatya deplasmanında sarı kart görmesi durumunda 26. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

2009’dan sonra ilki yaşayabilir

Fenerbahçe, Malatya deplasmanından puan çıkaramazsa 2009 yılından sonra ilk kez Süper Lig’de üst üste 3 maç kaybetmiş olacak. Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonunda teknik direktör Christoph Daum yönetiminde 13, 14 ve 15. haftalarda Beşiktaş, Kasımpaşa ve Eskişehirspor’a üst üste kaybetmişti. Fenerbahçe, daha sonraki dönemlerde ligde 3 maç üst üste mağlup olmadı.

7 yıl sonra Malatya’da

Fenerbahçe, 7 yıl sonra Malatya’da maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, 13 Ocak 2011’de Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 2-1 yenilmişti. İki takım Süper Lig’de ikinci kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini 3-1 mağlup etmişti.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Fenerbahçe’yi yenme planları

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 25. haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Erol Bulut ve öğrencileri son haftalarda yakaladığı çıkışı Fenerbahçe karşısında da sürdürüp, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yağmur altında çalışan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe müsabakasının son taktik provasını yaptı.

Eksik ve sakatın bulunmadığı Malatya ekibinde Teknik Direktör Erol Bulut’un geçen haftaki kazanan kadroyu bozmayacağı, sadece annesinin rahatsızlığı nedeniyle Konya maçında son anda kadrodan çıkarılan Murat Yıldırım ile yerine oynayan Rahman Buğra arasında karasız kaldığı öğrenildi. Yapılan taktik çalışmada futbolcularına uyarılarda bulunduğu gözlenen Erol Bulut’un özellikle Adem Büyük ve Pereira’ya ceza alanı içerisine daha fazla orta yapmalarını söylediği dikkatlerden kaçmadı. Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı ter antrenmanının ardından Nurettin Soykan Tesisleri’nde maç saatini beklemeye başlayacak.

Sarı-siyahlılar, "dört büyükler" olarak nitelendirilen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında sadece deplasmanda mağlubiyet yaşadı. Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 8. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olurken, bir hafta sonra sahasında Trabzonspor'u 1-0 yendi. Ligin 13. haftasında Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Malatya ekibi, son olarak 16. haftada Galatasaray'ı sahasında 2-1 yenerek, önemli bir başarıya imza attı. Kendi saha ve seyircisi önünde rakiplerine geçit vermeyen Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 24 haftada aldığı 8 mağlubiyetin üçünü evinde yaşadı. Süper Lig'de zorlu bir fikstüre girecek olan sarı-siyahlılar, pazar günü konuk edecekleri Fenerbahçe'den puan alarak hem taraftarını mutlu etmeyi hem de iç sahada "büyük" takımlara olan yenilmezlik serisini sürdürmeyi planlıyor. Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 34 puanla 9. sırada bulunuyor.

"Fenerbahçe maçıyla iyi gidişatımızı sürdüreceğiz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Sportif Direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda oynadıkları oyundan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Puansal anlamda hiç kimsenin tahmin etmediği noktada olduklarını kaydeden Ravcı, büyük takımlara karşı iyi mücadele edip, iyi sonuçlar aldıklarını belirtti.

Ravcı, iç sahada güzel performans sergilediklerini ifade ederek, "Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçlarından aldığımız sonuçlar belli. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Neden Fenerbahçe maçında da iyi bir sonuç olmasın? Bunu söylerken oyuncularımıza güvendiğimiz için bu duygu ve düşüncelerimi paylaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Sezon başından itibaren bütün oyunculara güvenlerinin hep en üst seviyede olduğunu aktaran Ravcı, futbolcularının da hem kendilerini mahcup etmediklerini hem de emeklerinin boşa gitmediğini dile getirdi. Saha içerisinde her zaman mücadeleci olduklarını vurgulayan Ravcı, şunları söyledi:

"İnşallah Fenerbahçe maçıyla da yine hem iyi gidişatımızı sürdürürüz hem de şehre yeniden bir dinamik getirip taraftarlarımızı mutlu ederiz. Fenerbahçe maçının bizim için diğer maçlardan hiçbir farkı yok. Biz bugüne kadar çıktığımız bütün maçlara takım farkı gözetmeksizin çalıştık. Bu maça da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Bu maçın diğerlerinden bir farkı var. Bu takım Türkiye'nin büyük takımlarından bir tanesi, kadroları çok iyi. Bunu inkar edemeyiz. Ama biz de Yeni Malatyasporuz. Bu ligin iyi bir ekibiyiz."