Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Son iki haftada sıfır çekerek şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe, Malatya deplasmanında kazanarak umutlarını tazelemek istiyor. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda En ufak bir kayba tahammüllerinin kalmadığını vurgulayan teknik direktör Aykut Kocaman, Galatasaray derbisi öncesi alacakları galibiyetin ekstra motivasyon sağlayacağını belirtirken, “Ancak bunun için savaşmak zorundayız. Zira Malatya evinde Trabzon ve Galatasaray’ı yendi. Beşiktaş’la da berabere kaldı” hatırlatmasında bulundu. Kocaman, “Kazanıp ve yeniden yarışa dahil olmalıyız. Rakip zorlu ama şartlar ne olursa olsun biz bu engeli aşacağız. Aksi söz konusu dahi olamaz” sözleriyle oyuncularından maksimum performans beklentisini dile getirdi.



Derbi öncesi kart ikazı

Aykut Kocaman galibiyeti getirecek formülü ise, “Pas, pres, disiplin” olarak özetledi. Akhisar karşılaşmasının son bölümünde kurdukları baskıyı hatırlatan Aykut Hoca, “Bu sefer aynı performansı 90 dakikaya yaymalıyız. Sizden yüksek tempolu ve agresif bir mücadele bekliyorum” dedi. Gereksiz sertlikten uzak durmaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, “Sürekli kazanmak zorundayız. Hakemle ya da rakiple diyaloga girmeyeceksiniz. Bu tür eksikliklere tahammülüm olmaz. Herkes ona göre davransın” ikazında bulundu. Kart cezası sınırında olan Soldado’yla da görüşen Kocaman, “Sana ihtiyacım var. Dikkatli ol” diyerek derbi öncesi mesaj verdi.

Yıldırım gönüllüleri

Fenerbahçe’de seçim için geri sayım sürerken, saflar da netleşmeye başladı. Ali Koç’un 19 Mart’taki toplantısına davet aldıklarını açıklayan Fenerbahçe Gönüllüler Derneği, kibarca ret cevabı verdiklerini belirtirken, desteklerinin Aziz Yıldırım’dan yana olduğunu ifade etti.

Malatya primi 250 bin avro!

Beşiktaş deplasmanında kaybederek yaklaşık 1,5 milyon dolarlık primden olan Fenerbahçeli futbolcular, Malatya’dan 3 puanla dönerse 250 bin avroyu ceplerine koyacak. Şampiyonluk için kesenin ağzını açan yönetim aksi bir sonuçta ise oyunculara para cezası vermeyi planlıyor.