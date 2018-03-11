Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Burnley’e deplasmanda 2-1 mağlup olan Everton’ın tek golünü Cenk Tosun atmıştı. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Everton 60’ta Bong’un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 76’da Baines’in soldan pasında topla buluşan Cenk’in harika vuruşunda top önce üst direğe çarptı, ardından ağlarla buluştu: 2-0. Maç bu skorla biterken, Cenk ilk defa bir Premier Lig maçında 90 dakika sahada kaldı.