Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor adına 2018 yılı hiç iyi başlamadı ve açıkcası pek de iyi gittiğini söylenemez. Hele de hafta içindeki olaylar sinir katsayılarını biraz daha yükseltti. Geçen haftayı Beşiktaş yenilgisiyle tamamlayan bordo-mavililere hafta içinde transfer yasağı gelmişti. Yeni sezonda transfer yapamayacak olan Muharrem Usta yönetimi, bu olay sonrasında sıcağı sıcağına kongre kararı aldı. Takım ise pazartesi günü oynayacağı TM Akhisar maçına hazırlanıyordu. Teknik direktör Rıza Çalımbay kulübün yaşadığı problemlerden takımı uzak tutmaya çalıştı. Oyuncularla yaptığı toplantılarda sahada işlerini yapmalarının gerektiğinin altını çizdi.



Son mağlubiyet 2017’de!

Çalımbay diğer taraftan da takım içindeki sorunlara çözüm arayışındaydı. Durica’nın sakatlığı, Hubocan’ın sarı kart cezalısı olması nedeniyle stoper kurgusunda zorlanan tecrübeli teknik adam, Uğur Demirok ve Okay Yokuşlu’ya görev vermeyi düşünüyor. Ki bunu sezonun ilk yarısında zaman zaman denemişti. Çalımbay’ın elinde mecbur kalması halinde Kucka alternatifi de bulunuyor. İstatistiklere bakıldığında ise Trabzonspor adına dikkat çekici konu ise son deplasman yenilgisinin 21 Ekim 2017’de Malatya’ya karşı olması.