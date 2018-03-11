Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ligde üst üste Fenerbahçe ve Trabzonspor’u deviren Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği’ni de mağlup etti ve şampiyonluk yolunda iddiasını daha da artırdı: 1-0. Siyah-beyazılar böylelikle cuma günü kaybeden Başakşehir ve bu akşam sahaya çıkacak olan Galatasaray’la puanını da eşitledi. Kartal’da sakat olan Pepe’nin yerinde Medel, cezalı Quaresma’nın yokluğunda Lens sahaya çıktı. Son haftaların yıldızı Negredo da Love’dan formayı kaparak ilk 11’de başladı maça. Tıklım tıklım dolu tribünler önünde mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maçta Beşiktaş’ın oyunun geneline yansıyan üstünlüğü ilk yarıda skora etki etmedi. Topla oynama genel olarak yüzde 70 civarındaydı ve zaman zaman 75’e çıktığı bile görüldü. Trabzonspor maçının kahramanı Babel net fırsatlar yakalasa da şutları isabetli olmayınca siyah-beyazlılar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.



Gizli yıldız Tolgay

Şenol Güneş ikinci yarıya değişiklik yapmadan başladı. Siyah-beyazlılar devrenin ilk düdüğüyle birlikte rakip kaleye yüklendi. Lens’in kale önündeki şutunu Hopf ayağıyla çıkarınca Beşiktaş tribünleri saç baş yoldu. Şenol Hoca’nın gecikmeden Love’u da oyuna alarak çift forvetle saldırmak istediği anlarda sahneye Talisca çıktı. Brezilyalı yıldız, maçın gizli kahramanı Tolgay Arslan’ın pasını gole çevirerek Beşiktaş’ı 53’te 1-0 öne geçirdi. Yakaladığı şansı yine kullanamayan son haftaların formsuz ismi Lens 64’te yerini Caner’e bıraktı. Negredo girdiği birçok fırsatı değerlendiremese de alkışlarla 74’te yerini Love’a bıraktı. 80 dakika boyunca yarı sahasından çıkmakta bile zorlanan Gençlerbirliği kalan sürede hücumda etkili olmaya çalışıyordu. Beşiktaş rakibinin beraberliği yakalamasına müsaade etmedi ve tek golle 3 puanı alarak şampiyonluk yolunda bir adım daha attı: 1-0.

2018’in en iyisi Kartal

Beşiktaş Süper Lig’in son 8 haftasında bir başka deyişle 2018 yılı içinde oynanan lig maçlarında 6 galibiyet 2 beraberlik aldı ve yenilgisiz 20 puan topladı. Siyah-beyazlı takım böylece 2018 yılı içinde en çok puan alan takım oldu.

2018’de Süper Lig’in en başarılı ilk 4 takımı

1-Beşiktaş 8 maç 20 puan

2-G.Saray 7 maç 15 puan

3-Başakşehir 8 maç 14 puan

4-Akhisar 7 maç 14 puan



3 haftada 2 sıra yükseldi



Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern maçı öncesi kritik bir döneme girdiğinin farkındaydı. Hem Avrupa’da hem de ligde çok önemli maçların beklediği Şenol Güneş ve ekibi Bayern maçı dışında müthiş bir performans gösterdi. “5-0’lık Avrupa tramvası” sonrası titreyip kendine dönen Kara Kartal F.Bahçe’yi 3-1, Trabzonspor’u 2-0 ve G.Birliği’ni 1-0 yenerek 9 puan topladı, lige bütün ağırlığını koydu. Siyah-beyazlılar 50 puana ulaşarak averajla Başakşehir’i solladı, bir maçı eksik olan lider G.Saray’la da durumu eşitledi. 23. haftada oynanan Fenerbahçe mücadelesi öncesinde ligde 4. sırada bulunan Kartala rakiplerinin de puan kayıplarıyla 2. sıraya yerleşti.