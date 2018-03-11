Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından, “Rakibimiz hem koşan hem de agresif oynayan bir takımdı. Bu savunma anlayışıyla oynamasına rağmen pozisyonlar bulduk. Gol vuruşlarını etkisiz yapmamız 1-0 bitmesine neden oldu. Sonuç iyi ama daha farklı olmalıydı” sözlerini kullandı. “Rakiplerin ne yaptığı da önemli. Geriye değil, ileriye bakmak zorundayız. 2 sıra yükseldik. Galatasaray’ın 1 maçı var. Şu anda henüz öne geçemedik. Hedefimiz bunu başarmak” vurgusu yapan Güneş, “Şampiyonlar Ligi’ndeki başarımızı Bayern Münih karşısında bitirince düşünce olarak Avrupa ikinci planda kaldı. Lige döndük. Beşiktaş takımının ikinci tura çıkması önemliydi. Keşke daha başarılı olsaydık. Şimdi öncelikli olarak lige bakıyoruz. Bayern Münih maçındaki beklentimiz büyük değil” şeklinde konuştu.



Taraftar geri çağırdı

Maçın son dakikalarında Gençlerbirliği oyuncusunun taç atışını kullanmasına engel olduğu yönünde sorulan bir soruyu cevaplayan tecrübeli teknik adam, “Benim görevim değil ki taç kullandırmamak. Ben Vagner’in geriye dönmemesini kabullenemiyorum. Bununla uğraşıyordum. Bu tür dedikodulardan sıkıldım artık” dedi. Bu arada maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına giden Şenol Hoca taraftarın yoğun çağrılarını karşılıksız bırakmadı ve sahaya dönerek taraftarla birlikte galibiyeti kutladı.

Başakşehir’i yeneceğiz

Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, “Başakşehir’in kaybetmesiyle bu maç daha da önem kazandı. Gerçekten zor bir mücadele oldu. Çok pozisyonumuz vardı. İyi oynadık. 1-0 kazanıp 3 puan aldık. Emin adımlarla hedefimize gidiyoruz. En büyük rakibimiz, kendimiziz. Allah’ın izni ile Başakşehir deplasmanından galibiyetle döneceğiz” açıklaması yaptı.

2. taç gerginliği

Aykut Kocaman’ın, “Vodafone Park’ta tacımız çalındı” çıkışı hafızalarda yerini korurken dün bir yenisi daha yaşandı. 90+2. dakikada Ahmet Oğuz taç atışı kullanırken oyuncularını saha kenarından uyaran Şenol Güneş, rakip futbolcunun açısını engelledi. Ahmet atışı kullanamazken, saha kenarında çılgına dönen Ümit Özat bu duruma çok sinirlendi. Özat, “Oyuncum taç atarken önüne geçip çizgi ihlali yaptı. 4. hakeme söyleyince sen de yapıyorsun diyor. Avukatlığını yapıyor sanki. Bunu ben yapsam yer yerinden oynar” dedi.

Özat: 15 puan lazım

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, “Bu maçın bize kaybettireceği bir şey yok. Oyuncularıma güvendiğimden daha çok onların kendisine güvenmesi lazımdı. 9 tane maç var, 14-15 puan almalıyız. Bunları en kısa sürede toplamak istiyoruz” dedi..



Adriano: Avantaj sağladık

Beşiktaş’ın sol beki Adriano, “Bugün bizim için çok öenmliydi. Başakşehir’in puan kaybetmesiyle birlikte avantaj sağlayabileceğimiz bir maçtı. Ödevimizi iyi yaptık. Çok çalışıyoruz. Son haftalarda yükselişe geçtik ve devam etmeyi umuyoruz” sözlerini kullandı.



Ozzy: Zirveyi belirleyecek

Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Oğuzhan, “Başakşehir’in puan kaybetmesi bizim için iyiydi. Kazandık ve Başakşehir maçına avantajlı gidiyoruz. İyi futbolla geçen hafta Trabzonspor’u öncesinde de Fenerbahçe’yi yendik. Zirveyi belirleyebilecek bir maça çıkacağız” açıklaması yaptı.