Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları arasında, "Başkan adaylığımı yakında açıklayacağım. Zamanı var. İşte o zaman her şeyi açıklayacağım. Şimdi kulübe biri 60 milyon versin Mehmet Ali Aydınlar ile imzaladığım sözleşmeyi hemen iptal edeyim. Yüreğim kabul etmiyor ama aklım kabul ediyor" ifadeleri olduğu belirtildi.

"FENERBAHÇE'NİN 350-400 MİLYON EURO BORCU VAR"

Fenerbahçe'nin borcu olan kulüpler arasında en iyi durumdaki kulüp olduğunu ifade eden Yıldırım, "Fenerbahçe'nin bugün 350-400 milyon Euro borcu vardır. Fenerbahçe'ye benimle beraber yönetimlerin yapmış olduğu yatırımlarla bu borç sıfırdır. Bugün stadı saymıyorum; kapalı salon, Ankara Tesisleri, Topuk Yaylası Tesisleri, Edirne, Antalya, Sapanca, Eskişehir ve her yerde alınan araziler ve bunların üzerine yapılan tesisler… Bunların değerini ortaya koyduğun zaman bu borcu karşılar. Türkiye'de Fenerbahçe'den mali durumu daha iyi olan hiçbir kulüp yoktur" dedi.