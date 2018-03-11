Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor Karabükspor maçı geniş özeti ve golleri izle ile Kayseri Karabük maçı skor kaç kaç bitti? gibi aradıklarınız burada. Süper Lig'de 24 hafta geride kalırken; 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 38 puanla 5. sırada yer alan ve ligin flaş takımlarından olan Kayserispor, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 18 mağlubiyet elde ederek 12 puanla ligin en son sırasına demir atan Karabükspor'u konuk etti. Üst sıraları zorlayan Kayserispor, saha ve seyirci avantajını kullanarak Karabükspor karşısına sahaya mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkmıştı. Karabükspor ise kötü gidişe bir 'dur' demek için; Kayserispor'a kendi evinde şoku yaşatmak istiyordu. Konuk ekipten Leandrinho, Karabükspor'u Kayserispor karşısında deplasmanda 1-0 öne geçiren golü sarı kırmızılı takımın filelerine bıraktı: 0-1... Bu golden tam 6 dakika sonra yani dakikalar 28'i gösterirken; Artem Kravets, Kayserispor'a eşitliği getiren golü buluyor: 1-1... İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarının hemen başında 48. dakikada Deniz Türüç'ün penaltıdan kaydettiği golle Kayseri, Karabük karşısında durumu 2-1'e getirdi. 56. dakikada ise Artem Kravets, kendisinin 2'nci, takımının 3'ncü golünü atarak takımını Karabükspor karşısında 3-1 öne geçirdi. 88. dakikada ise Karabükspor'dan Olafur İngi Skulason mücadelenin skorunu tayin eden golü attı ve Kayserispor, Karabükspor'u kendi evinde 3-2 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. beIN Sports ekranlarından yayınlanan Kayseri Karabük maçının geniş özeti ve golleri turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

Kayserispor Karabükspor maçının geniş özeti ve golleri için tıkayın

Kayserispor - Karabükspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanıyor ve saat 13:30'da başlayan karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar burada...

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila Turan, Deniz Türüç, Badji, Espinoza, Mendes, Gyan, Kravets Kardemir

Karabükspor: Rybka, Hakan, Kravchenko, Tayyib Talha, Ibanez, Osman, Skulason, Kage, Leandrinho, Stahl, Ergin

KAYSERİSPOR - KARABÜKSPOR CANLI

Maç sırasında Kayserispor'da sıcaklığın 16 derece olacak. Güneşin ara ara gözükeceği karşılaşmada, nem oranının yüzde 33 olması bekleniyor.

İki takımda da bu karşılaşma öncesi sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.