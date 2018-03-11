Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona'nın ardından Medipol Başakşehir'e transfer olarak yine adından söz ettiren Millî futbolcumuz Arda Turan, uzun süredir birlikte olduğu Aslıhan Doğan ile bu akşam sade bir nikâh töreniyle dünya evine girecek. Arda Turan'ı yakından takip edenler ise Aslıhan Doğan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? gibi sorulara cevap arıyor. Bu akşam Arda Turan'ın nikâhında çok önemli bir isim de bulunacak ve hatta Arda Turan'ın nikâh şahitliğini yapacak. Geçen günlerde "Ülkemiz ve askerlerimiz büyük mücadele veriyor. Savaş varken düğün olmaz. Bu durumda eğlenemeyiz'' diyerek düğün yapmayacağını açıklayan Arda Turan'ın nikâh şahitliğini ise AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. İşte Arda Turan - Aslıhan Doğan çifti ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar...

Geçen hafta Aslıhan Doğan ile nişanlanan Arda Turan geçtiğimiz günlerde yakın zamanda evlenmeyeceklerini belirtmişti. Ancak Posta Gazetesi'nin haberine göre bu akşam Arda Turan ile Aslıhan Doğan sade bir törenle dünya evine girecek. Arda Turan'ın Çubuklu'daki evinde gerçekleşecek törende ünlü futbolcunun nikâh şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Arda Turan geçtiğimiz günlerde, "Ülkemiz ve askerlerimiz büyük mücadele veriyor. Savaş varken düğün olmaz. Bu durumda eğlenemeyiz'' ifadelerini kullanmıştı.

Aslıhan Doğan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Aslıhan Doğan 4 Aralık 1985 yılında doğmuştur. İş insanı Sabri Doğan'ın kızıdır. Yay burcu olan Aslıhan Doğan, bir süredir Arda Turan ile birliktelik yaşamaktadır. Aslıhan Doğan,Saç rengi siyah göz rengi ise kahverengidir.

İlk olarak Hakan Kosif'le olan ilişkisiyle gündeme gelmişti Aslıhan Doğan. Sevgilisinin kendisini aldatması üzerine çok uzun sürmedi bu ilişkisi. Aslıhan Doğan, şu sıralar Tuba Büyüküstün ile birliktelik yaşayan Umut Evirgen’in eski sevgilisidir. Umut Evirgen’den ayrılan Aslıhan Doğan, ardından Milli yıldızımız Arda Turan ile yaşadığı birliktelikle gündeme geldi.

Aslıhan Doğan ne iş yapıyor, ailesi kim?

Arda Turan ile evlenen Aslıhan Doğan, 1985 doğumludur. Babası iş adamı Sabri Doğan'dır. İsmini ilk olarak Hasan Kosif ile yaşadığı birliktelikle duyuran Aslıhan Doğan, Kosif ile kısa süreli bir birliktelik yaşamıştı.