Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce maçtan sonra oyuncusunun performansını överek, kendisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Allardyce "İşte biz bu yüzden Cenk'i transfer ettik. Kalitesini konuşturdu" dedi.

Futbolcunun dünkü oyunu İngiliz basınında da yankı oluşturdu:

LIVERPOOL ECHO: Cenk Tosun, Everton'un neden kendisi için 27 milyon ödediğini göstermeye başladı.

THE SUN: Cenk Tosun Goodison Park'taki ilk golünü attı, teknik direktörü Sam Allardyce üzerindeki baskıyı hafifletti.

THE GUARDIAN: Cenk Tosun, Brighton'ın çabalarını boşa çıkaran, ümitlerini sona erdiren golü attı.

THE INDEPENDENT: Cenk Tosun gollerine devam ediyor. Üst üste ikinci maçında ikinci golünü attı, tribünleri ateşledi.

DAILY MAIL: Cenk'in golü galibiyetin tescili oldu. Sıkıntı içindeki hocası bu golle büyük bir coşku yaşadı.

TELEGRAPH: Leighton Baines pası verirken ne kadar sakin davrandıysa Cenk o kadar hızlı hareket etti, vuruşunda top üst direği sallayarak filelere gitti.

BBC: Maçın adamı Cenk Tosun'du... Vuruşu kalite eseriydi. Artık Everton'daki hayata ısınıyor.

REUTERS: Rooney penaltı kaçırsa da Everton kazanmayı bildi. Cenk Tosun üst direğe çarparak giren şutunda güzel bir gole imza attı.