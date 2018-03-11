Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çankırıspor ile aynı puana sahip Kurşunlu Belediyespor, rakiplerinin maç gününü unuttuğunu iddia ederek hem mağlup, hem 3 puanının silinip kendilerinin şampiyon olmaları gerektiğini belirtirken, Çankırıspor ise deplasman yolunda otobüslerinin arıza yaptığını ve futbolcularının zehirlendiğini öne sürdü.

"3 HAFTA ÖNCE BENZER SORUN YAŞADIK"

Konuyla ilgili Doğan Haber Ajansı’nın sorularını yanıtlayan Çankırıspor Kulübü Başkanı Sevda Karaali, futbolcuların maç günü Ankara'dan Orta'ya hareket ettiklerini söyledi. Futbolcuların sabah kahvaltısını otobüste peynirli poğaça ve süt ile yaptıklarını belirterek, orada yaşananları şöyle anlattı:

"Yola çıkınca Çubuk ilçesini geçiyorlar, araçta koku oluyor. Güneş de vurunca, kokudan başları ağrımaya başlayan futbolcular sürücüye aracı durdurmasını, istifra edeceklerini söylüyorlar. O sırada hepsi hava almak için iniyorlar. Bulundukları yer Çubuk-Şabanözü arası 35 kilometre. Telefonların çekmediği bir yer. Bu sırada üç hafta önce arızalanan araç yeniden arıza veriyor. Bu sırada oradan geçen köylülerin yardımı ile yöneticilerimize ulaşıyorlar. Bana bilgi gelince şok olduk. Ben bunun üzerine Orta Belediyespor başkanını aradım açmadı. Daha sonra yeniden aradım ve telefonu açtı. Kendisine 'Bugün bana yarın sana' dedim. Kendisi bana 'başkanım ben beklerdim ama kimse bana sormadı, hakemler bekleyemeyiz' dedi. Bundan dolayı maça gidemedik. Zaten futbolcularımız Ankara'ya geri dönüşte hastaneye gittiler, raporları mevcut."

Başkan Karaali, maç gününü unuttuklarına dair iddiaya ise, "Bu karşılaşmanın Çankırı'da büyük statta oynanmasını talep ettim. Biz maç gününü unutsak neden maçın Çankırı'da oynanmasını isteyelim. Ben rakibimi eze eze yendiysem buna gerek yok. Biz Kurşunlu'yu yendik, şampiyon olmuşuz. Biz niye gitmeyelim o maça" diye konuştu.

Takım kaptanı Veli Torun da, yolda otobüsün arıza yaptığını, dumanlar yükseldiğini söyleyerek 9 arkadaşının zehirlendiğini belirtti.

"MAÇI PAZAR BİLİYORLARDI, KILIF UYDURDULAR"

Kurşunlu Belediyespor Başkanı Zekeriya Kahraman ise, Çankırıspor Başkanı Sevda Karaali'nin açıklamalarının uydurma olduğunu öne sürdü. Kahraman, "Hangi asırda yaşıyoruz. 'Telefon çekmiyor' diyor. Hangi otobüsle geliyor, plakayı söylesinler. Her yerde kamera kayıtları var. Yalan söylemelerine gerek yok. 'Maça gidemedik, yolda kaldık' diyor. Uydurma şeyler söylüyor. Karar malum, maça çıkmayanın mağlup olmakla birlikte 3 puanı siliniyor. Onların her iddialarını çürütürüm. Kurallar ne diyorsa o uygulansın. 'Zehirlendi' diyor, hangi ambulansı, kaçta çağırdın. Akşam hastane hastane dolaştı. Maçı pazar günü biliyorlardı, cumartesi bir anda kılıf uydurdular. Diyor ki, 'köylüler bize yardım etti.' Oradaki köylülere söyleseler, traktör ile yine maça getirirler" şeklinde konuştu.

"SAAT 13.30'A KADAR BEKLEDİK"

Orta Belediyespor Başkanı Sami Onay ise, 13.00'da başlaması gereken karşılaşma için futbolcularının sahaya çıktığını söyledi. Ancak rakip takımın sahaya çıkmadığını söyleyen Onay, şöyle konuştu:

"Maç öncesi listeyi teslim ettim. Saha komiseri bana 'bir saate anca gelebilirler, lastik patlamış' dedi. Ben futbolcularıma sordum, bekleyelim dediler. 13.30'a kadar bekledik. Sonra hakemler sahaya çıktı, maçı tatil ettiler. Kimse bizi zan altında bırakmasın."

Bu arada yaşanan bu olay sonrası sön sözü salı günü ASFK İl Disiplin Komitesi'nin vereceği bildirildi.