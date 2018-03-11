Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçında ekranlara yansıyan görüntü sosyal medyayı salladı. Yeni Malatya Stadı'ndaki orta yuvarlağı belirleyen çizgilerin, 'yuvarlak' olmadığı göze çarptı.



Maçı izleyen futbolseverler, "Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını anlatan spikerler, 'orta yuvarlak' ifadesini kullanırken bir daha düşünmek zorunda kalabilir." şeklinde espri yaptı.