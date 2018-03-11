Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da galibiyet golünü atan Sinan Gümüş açıklamalarda bulundu.



"Fatih hoca girmeden önce bana..."

"Galatasaray'a geldiğimden beri 3,5 sene geçti, belki de en anlamlı golümü attım. Fatih hocama da teşekkür ediyorum, maça girerken bana 'Maçı çeviren adam olabilirsin' dedi. Allah'a şükürler olsun."



"Kadıköy'de 3 puanla ayrılmak istiyoruz"

"Kadıköy'den 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Heyecanlıyız, o maçı dört gözle bekliyoruz ve inşallah 3 puanla oradan döneceğiz."