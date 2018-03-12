Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisarspor Trabzonspor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile ilgili detaylar haberimizde. Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, Akhisarspor'a konuk olacak. Ligin ilk yarısında Trabzon'un evinde oynanan maçta 6-1 mağlup olan Bordo-mavililer Akhisar deplasmanında intikam peşinde. Akhisarspor ise evinde saha avantajını kullanarak Trabzonspor'dan 3 puan almanın hesabını yapıyor. Trabzonspor 24 haftada topladığı 36 puanla 8. sırada bulunurken, Akhisarspor ise 33 puanla 10. sırada yer alıyor. Peki Akhisarspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte detaylar...

Akhisarspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler

Akhisarspor: Lukac, Onur, Mustafa, Caner, Ömer, sissoko, Eray, Muğdat, Serginho, Larsson, Seleznyov

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Okay Yokuşlu, Novak, Kucka, Onazi, Sosa, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

‘Camiaya moral lazım’

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın takımı kongre havasından uzak tutma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Takım kaptanları ve deneyimli isimler olan Onur Kıvrak, Burak Yılmaz ile Uğur Demirok’tan da büyük destek gören Çalımbay, “Camia için kazanmalıyız. Böyle bir zamanda gelecek galibiyete her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” mesajlarını verdi. Trabzonspor’da herkesin görevinin belli olduğunu ifade eden Bordo-Mavililer’in hocası, özetle şu ifadeleri kullandı: “Hepiniz çok değerli ve deneyimli oyuncularsınız. Trabzonspor’da olmanız bunun en belirgin göstergesi. Sizlere güveniyorum. Sahaya çıkıp en iyisini yapın ve sizleri sevenlere moral verin.”

Ege temsilcisinde cezalı Miguel Lopes dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Ligde son 4 haftada Bursaspor’u 1-0, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor’u 3-0, Fenerbahçe’yi ise 3-2 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, 24 hafta sonunda 33 puan topladı.

İkinci devreden itibaren maçlarını oynadığı Spor Toto Akhisar Stadı’nda ligde 3 maça çıkan yeşil-siyahlı takım, yeni stadında yenilgi yaşamadı. Teleset Mobilya Akhisarspor, bu stattaki 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda

Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig’de yarın yapacakları maçla 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 11 maçta bordo-mavililer 3 galibiyet alabildi. Rekabette Ege temsilcisi 5 kez kazanırken, 3 maç da berabere tamamlandı.

Trabzonspor’un 15 golüne, Akhisarspor 21 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı Teleset Mobilya Akhisarspor, 6-1 gibi farklı sonuçla kazandı.

Manisa’daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 5 maçın sadece birinde sahadan galibiyetle ayrılabildi. Manisa’da 3 maçı ev sahibi takım kazanırken, bir karşılaşma da beraberlikle bitti. Bordo-mavililer bu maçlarda 8 gol yedi, rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Abdülkadir kadro dışı!

Trabzonspor’da eksikler kervanına Abdülkadir Ömür de katıldı. Genç yıldız ağrıları artınca Akhisar kafilesinden çıkarıldı. Abdülkadir’in yanı sıra sakatlıkları devam eden Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş, Jan Durica, Matus Bero, Abdulkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi ve Fabian Castillo ile cezalı Tomas Hubocan, kafilede yer almadı.

Sami Can’ın heyecanı

Yeni profesyonel sözleşme imzalayan Sami Can Özkan, birçok eksiğin olması sebebiyle Akhisar kafilesine dahil edildi. 19 yaşındaki sol bek bu sürpriz sayılabilecek gelişmeyle büyük bir heyecan yaşadı. Sami Can’a en büyük desteği ise Yusuf Yazıcı’nın verdiği öğrenildi.

Taraftarlar ilgisiz kaldı

Normal şartlar altında Trabzonspor’u deplasman yolculuklarında taraftarı yalnız bırakmazdı. Ancak Akhisar yolculuğu öncesinde tablo farklıydı. Çok az sayıdaki taraftar ve havalimanının rutin yolcuları dışında Bordo-Mavililer’e ilgi yoktu. Dün özel uçakla İzmir’e giden Trabzonspor, daha sonra karayoluyla Manisa’ya geçti.

Akhisar rekor peşinde

Son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan, bu süreçte, Bursa, Karabük, Konya ve Fenerbahçe’yi mağlup eden Akhisar, kendisi açısından sezonun en iyi serisini yakalamıştı. 4’te 4 yapan Manisa ekibi, bugün Trabzonspor karşısında kendi rekorunu geliştirmek istiyor. Okan Buruk’un öğrencileri, ligin ilk yarısında Trabzonspor’u Trabzon’da 6-1 yenmiş ve Ersun Yanal’ın gidiş sürecini başlatmıştı.