Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanarya’da oyunda pek ön plana çıkmayan ancak skorda kendini gösteren Giuliano maçı ve derbiyi değerlendirdi. “Geçen hafta kötü bir yenilgi almıştık” diyen sambacı “Bu galibiyetle öz güvenimiz yerine geldi. Tehlikeli bir takım gördük karşımızda. Bizim için en önemlisi gol yememekti. Çünkü bir şekilde gol atabiliyoruz. 1-0 öne geçtik ve skoru iyi savunduk. Fernandao ile çok önemli bir pozisyon yakaladık ancak kaçırdık. Son dakikalarda ben attım. Benim gol atabilmem için bir arkadaşımın topu bana atması lazım. Golün kolektif olarak geldiğini biliyoruz. Önemli olan takımın kazanması” dedi. Galatasaray derbisine de değinen Giuliano “Önümüzdeki hafta çok büyük bir maça çıkacağız. Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz” ifadesini kullandı. Giuliano’nun dikkat çekici bir istatistiği de vardı. Brezilyalı, Süper Lig’in son dört haftasında rakip kaleye çektiği beş isabetli şutta dört gol buldu.