Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Şampiyonluk yarışında evinde hiç beklemediği bir Akhisar yenilgisi alan Fenerbahçe, bu kaybı telafi etmek için çıktığı maçta Evkur Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Aykut Kocaman’ın kalede Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle sertçe eleştirdiği Volkan Demirel’i tercih ettiği mücadelede, sarı-lacivertli takımın gollerini 34’te Neustadter ile uzatmalarda Giuliano kaydetti. 19. dakikada gole yaklaşan ev sahibi takımda Mina’nın kafa vuruşu kaleci Volkan’da kaldı. 20’de Yeni Malatya Stadyumu’ndaki taraftarlar ceza sahasında yaşanan karambol sonrasında Adem’in vuruşuyla gol sevinci yaşasa da maçın hakemi Mete Kalkavan ofsayt gerekçesiyle bu golü geçerli saymadı. Düşük bir tempoda geçen ilk yarıda skordaki dengeyi bozan gol ise 34’te geldi. Dirar’ın köşe vuruşu sonrası ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Ertaç’tan sekti, pozisyonu iyi takip eden Neustadter ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.



Giuliano sahnede

İkinci yarıda skoru korumak için savunma güvenliğini ön planda tutan Aykut Kocaman’ın öğrencileri, 61’de ikinci gole çok yaklaştı ama Fernandao’nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şut direkten döndü. 62’de sağ kanattan gelişen Yeni Malatya atağında iyi yükselen Adem’in kafa vuruşunu Volkan güçlükle kornere çeldi. 71’de gelen Fernandao-Alper değişikliğiyle kontra atak fırsatlarıyla sonuca gitmek isteyen Fenerbahçe, bu değişikliğe rağmen pozisyon üretmekte zorlansa da savunmasında açık vermedi. 90+1’de Alper’in sağdan ortasında kafayı vuran Giuliano galibiyeti perçinleyen golü kaydetti: 2-0. İki hafta sonra kazanan sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 47’ye yükselterek önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi şampiyonluk iddiasını korudu. Dört maç sonra kaybeden Yeni Malatyaspor ise 34 puanda kaldı.

Potuk: Aynen devam

Aykut Kocaman’ın sonradan oyuna aldığı Alper Potuk artık final haftalarına gelindiğini belirterek “Önümüzdeki hafta tüm rakipler karşı karşıya geliyor. O maçı da (Galatasaray derbisi) kazanmak istiyoruz. Bu haftayı kayıpsız geçtik, mutluyuz. Derbilerde özellikle içeride oynadığımız maçlarda rakiplerimize üstünlük sağlıyoruz. Yine kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Taraftara derbi daveti

Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, Evkur Yeni Malatyaspor maçının değerlendirerek “Kazanmak kesinlikle çok önemliydi. Teknik olarak iyi değildik ama öz güven açısından kazanmak çok önemliydi” dedi. Sambacı, G.Saray derbisi için de “Taraftarlarımızı stadyuma maça davet ediyorum. Biz de şampiyonluk yarışında son ana kadar olacağız” diye konuştu.